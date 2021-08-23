Новосибирские энергетики снова потребовали банкротства искитимского «Водоканала»

Компания «Новосибирскэнергосбыт» потребовала банкротства предприятия «Водоканал» в Искитиме. Об этом свидетельствуют данные на сайте Арбитражного суда региона. В настоящее время дата рассмотрения иска заявления пока не назначена. В мае этого года энергетики уже направляли в суд заявление с требованием признать искитимский «Водоканал» банкротом. Сумма заявленных требований составляла 2,5 млн рублей. Впоследствии истец отказался от заявленных требований в связи с погашением задолженности.

АО «Новосибирскэнергосбыт» является единственным гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Новосибирска и Новосибирской области. Как говорится на сайте компании, предприятие отвечает за электроснабжение клиентов, закупая электроэнергию на оптовом рынке, регулируя поставку электроэнергии через договорные отношения с сетевыми организациями.

Клиентами предприятия являются более 32 тысяч юридических лиц и более миллиона двухсот физических лиц на территории Новосибирска и Новосибирской области, которые обслуживаются в 25 офисах по обслуживанию клиентов.

Сегодня компания оказывает более 100 видов услуг – от подготовки документов для заключения договора энергоснабжения, включая получение технических условий в сетевой организации до выполнения работ по проектированию, монтажу и наладке системы энергоснабжения. В ассортименте услуг представлены и такие как развитие сети заправочных станций для электромобилей, продажа и установку солнечных панелей и других инновационных товаров.

По данным «Контур.Фокус», АО «Новосибирскэнергосбыт» образовано в 2006 году. Генеральным директором является Карэн Дашьян. На конец 2020 года выручка компании составила 42,4 млрд рублей, чистая прибыль — 4 млрд рублей.

Директором ООО «Водоканал» является Артур Шотт. Единственным учредителем — администрация Искитима. На конец прошлого года выручка компании составила 138,8 млн рублей, чистый убыток — 27,3 млн рублей.