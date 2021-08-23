РУСФОНД собирает деньги на лечение близнецов с церебральным параличом

Толя и Максим родились недоношенными.

— Когда мы с мужем узнали, что у нас будут близнецы, решили, что это двойное счастье. И совершенно не были готовы к огромным проблемам со здоровьем сыновей. Первые месяцы мы провели в больницах. Лечили обструктивные бронхиты, пневмонии, кололи антибиотики. Из-за всего этого, как скажут потом врачи, мы упустили неврологию. В полтора года мальчики не могли даже сидеть. У них диагностировали ДЦП. С тех пор мы испробовали многое – массаж, лечебную физкультуру, плавание, иппотерапию. Результат есть: Максим начал ходить, Толя – ползать, а вот говорить до сих пор не может, да и Макс произносит слова неразборчиво, мешает спастика речевых мышц. Хорошо, что педагоги в коррекционной школе, где учатся дети, их понимают, рассказывает мама Толи и Максима Ольга Польникова.

Макс и Толя активно растут, и, по мнению врачей, есть все шансы научить их ходить и говорить.

— Для формирования новых двигательных навыков, развития координации и равновесия, а также мелкой моторики и речи Толя и Максим нуждаются в продолжении восстановительного лечения, — говорит Оксана Жексенова, невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость лечения составляет 443 285 рублей. Семья Толи и Максима не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Я одна поднимаю детей: с мужем мы развелись, алименты от него не получаю, живем с сыновьями на их пенсии и выплаты по инвалидности. Помогите нам, я многого не прошу: мечтаю, чтобы мальчики просто смогли сами позаботиться о себе, — просит Ольга.

Помочь близнецам можно по ссылке.