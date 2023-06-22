Новосибирские и китайские учёные-медики готовятся к научно-техническому сотрудничеству

Специалисты НМИЦ им. Мешалкина ожидают 7 июля делегацию из крупной китайской клиники для подписания меморандума о сотрудничестве. Первый официальный шаг, как рассказывают в НМИЦ, в плане сотрудничества будет сделан в реализации проекта лечения пациентов с тромбоэмболией.

— Приезжает руководитель клиники, ведущие специалисты, — рассказывают в НМИЦ. — За каждым меморандумом стоит определённый большой проект. Александр Михайлович Чернявский является куратором направления «Лечение пациентов с тромбоэмболией». Там вообще мировые лидеры взаимодействуют. Есть конкретный проект, с которого мы начинаем стартовать. Вообще, в Китае очень большая индустрия оборудования, инженерных конструкций, клапанов. Восточный менталитет строится на доверии. Если ты кому-то доверяешь, то это нужно развивать.

При этом ещё до официоза новосибирские медики уже неоднократно помогали своим китайским коллегам.

— Мы им делаем шаг навстречу, — говорит замдиректора НМИЦ по научной работе, доктор медицинский наук Александр Романов. — У них завтра операция. Я их поучу немного, как делать операцию, покажу определённые моменты. Потом они будут оперировать пациентов со сложными пороками. Это очень большая клиника самого высокого класса Шанхая. На самом деле, Пекин и Гонконг тоже заинтересованы в сотрудничестве.

Напомним, что до этого Романов уже дистанционно консультировал своих китайских коллег во время проведения операций.

Ранее редакция сообщала о торговом взаимодействии новосибирских аграриев и китайских производителей сельхозтехники.