Новосибирские инженеры создали водный двигатель для малых спутников

Специалисты компании ООО «Современный инжиниринг и автоматика», резидента новосибирского Академпарка, создали новую модификацию водного двигателя для малых спутников мощностью до 100 мН. Разработка предназначена для группировки космических спутников «Грифон» и «Марафон», созданием которых занимается Роскосмос.
По словам директора «СИА» Романа Захарова, изначально инженеры трудились над созданием версии двигателя для наноспутников — кубсатов. Но со временем более востребованными стали модели весом 20-50 кг. Новую же модификацию можно устанавливать на спутники массой и до 100 кг.
— В 2026-2027 году планируем выпустить 50-100 таких двигателей. «Грифон» — это система глобального мониторинга Земли, которая будет включать 136 спутников. А «Марафон-IoT» — это спутниковая группировка для предоставления услуг интернета вещей, в её состав войдет 250 аппаратов весом не более 50 кг каждый, — рассказывает директор компании.
Доработка новой модификации займет еще пару лет, но компания уже получила патент на сам двигатель и внешние баки. Найден и индустриальный партнер для дальнейшей реализации серийного производства
Аналогов двигателю в мире не существует. Он состоит из теплообменника, клапанов, резервуара с водой, электронной системы и ПО для управления. Его объем — 0.4 литра, а габариты — всего 8×8.
Ранее редакция сообщала о том, что кампус новосибирского «Академпарка» на 99% заполнен резидентами.
Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.
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