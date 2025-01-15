Новосибирские инженеры создали водный двигатель для малых спутников

Специалисты компании ООО «Современный инжиниринг и автоматика», резидента новосибирского Академпарка, создали новую модификацию водного двигателя для малых спутников мощностью до 100 мН. Разработка предназначена для группировки космических спутников «Грифон» и «Марафон», созданием которых занимается Роскосмос.

По словам директора «СИА» Романа Захарова, изначально инженеры трудились над созданием версии двигателя для наноспутников — кубсатов. Но со временем более востребованными стали модели весом 20-50 кг. Новую же модификацию можно устанавливать на спутники массой и до 100 кг.

— В 2026-2027 году планируем выпустить 50-100 таких двигателей. «Грифон» — это система глобального мониторинга Земли, которая будет включать 136 спутников. А «Марафон-IoT» — это спутниковая группировка для предоставления услуг интернета вещей, в её состав войдет 250 аппаратов весом не более 50 кг каждый, — рассказывает директор компании.

Доработка новой модификации займет еще пару лет, но компания уже получила патент на сам двигатель и внешние баки. Найден и индустриальный партнер для дальнейшей реализации серийного производства

Аналогов двигателю в мире не существует. Он состоит из теплообменника, клапанов, резервуара с водой, электронной системы и ПО для управления. Его объем — 0.4 литра, а габариты — всего 8×8.

Ранее редакция сообщала о том, что кампус новосибирского «Академпарка» на 99% заполнен резидентами.