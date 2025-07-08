Новосибирские колледжи готовы принять свыше 25 тысяч студентов

В 2025 году в колледжи Новосибирской области смогут поступить 25 266 выпускников школ. 13,5 тысяч мест профинансирует региональный бюджет, 1,5 тысячи — федеральный, 11,7 тысяч — физические и юридические лица. Об этом рассказала замминистра образования Новосибирской области Светлана Малина. По ее словам, 56,3% бюджетных мест приходится на специальности технической направленности.

— Для пополнения регионального рынка труда рабочими и специалистами среднего звена ежегодно увеличиваются объемы контрольных цифр приема на обучение по программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета, вводятся новые профессии и специальности. Приемная кампания ведется под контролем регионального министерства образования, — подчеркнула Малина.

Она подчеркнула, что интерес выпускников и родителей к обучению в колледжах повышается. На данный момент в образовательные учреждения поступило уже около 13 тысяч заявлений. Средний балл абитуриентов растет (в 2024 году — 3,94). Самые высокие баллы в прошлом году выпускники показывали по таким направлениям обучения как фармация, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, информационные системы и программирование, дизайн.

Напомним, приемная кампания в колледжи Новосибирской области в этом году стартовала 20 июня. Заявления на очную форму обучения принимаются до 15 августа, на программы со вступительными испытаниями — до 10 августа. При наличии свободных мест прием документов может быть продлен до 25 ноября.

По данным Минобразования, среднегодовая кадровая потребность в регионе в 2025-2030 годах составляет около 26 тысяч человек.