В России растет спрос на мотоциклы при снижении продаж автомобилей

Рынок мотоциклов в России растет, на фоне снижения продаж новых автомобилей. В первой половине 2024 года в стране продано 28,5 тысяч новых мотоциклов и квадроциклов — это на 15% больше, чем за тот же период прошлого года.

Наибольший интерес у покупателей вызывают мотоциклы с объемом двигателя до 400 куб. см. Среди них популярны российские бренды Regulmoto, Racer и Motoland, которые собирают свои модели из китайских комплектующих.

В сегменте мотоциклов с моторами от 400 до 799 куб. см ведущие позиции занимают азиатские производители Voge, Royal Enfield и Benda.

Среди мотоциклов с двигателями объемом более 800 куб. см лидируют BMW и Harley-Davidson, которые ввозят в Россию по альтернативным каналам. Также в этом сегменте выделяется Voge.

Всего с начала года в РФ было импортировано более 80 тыс. мотоциклов, однако не все из них были зарегистрированы в Госавтоинспекции.

Как сообщил генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, интерес к мотоциклам растет из-за их относительной доступности по цене по сравнению с автомобилями.

Госавтоинспекция следит за соблюдением ПДД мотоциклистами и принимает меры против нарушителей, включая тех, кто использует незарегистрированную технику.

Для управления мопедом или скутером нужно водительское удостоверение категории М, а для мотоцикла – категории А. Вождение мототехники без соответствующих прав влечет штраф от 5 до 15 тысяч рублей, задержание транспортного средства и его помещение на спецстоянку.

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