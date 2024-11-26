В Москве подвели итоги конкурса «Первое рабочее место»

В 2023 году благотворительный фонд «Система» запустил профориентационный конкурс «Первое рабочее место» с целью поддержки наиболее актуальных инициатив образовательных учреждений в сфере профориентации, сопровождения выбора профессии и карьерного консультирования как для обучающихся, так и для выпускников. Этот проект предоставляет молодежи дополнительные возможности для профессионального и личностного роста. По результатам реализации конкурсных проектов в 2023 году более 10 тысяч студентов и выпускников посетили профориентационные мероприятия, которые знакомили будущих специалистов с современными востребованными профессиями и потенциальными работодателями.

Цифровая экосистема МТС в партнерстве с Благотворительным фондом «Система» озвучила результаты второго конкурса по профориентации «Первое рабочее место», который состоялся в этом году.

В финал вышло 78 высших и профессиональных учебных заведений из 42 регионов Российской Федерации. Победителями конкурса стали:

Новосибирский государственный технический университет,

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы,

Тюменский государственный университет,

Нижегородский Губернский колледж,

Гжельский государственный университет,

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева,

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»,

Сочинский государственный университет,

Уфимский государственный нефтяной технический университет,

Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В. Чижова Костромской области.

Все они получат как финансовую, так и методическую поддержку для реализации практик по профориентации.

По словам директора МТС по Новосибирской области Алексея Пахомова, компания заинтересована в подготовленных специалистах, поэтому уже сегодня начинает участвовать в формировании будущих профессионалов. НГТУ, по его словам, это мощный источник кадров, обладающий квалифицированными преподавателями и такими же сильными выпускниками, которые находят работу, в том числе, в области телекоммуникаций.