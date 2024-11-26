В Москве подвели итоги конкурса «Первое рабочее место»

В 2023 году благотворительный фонд «Система» запустил профориентационный конкурс «Первое рабочее место» с целью поддержки наиболее актуальных инициатив образовательных учреждений в сфере профориентации, сопровождения выбора профессии и карьерного консультирования как для обучающихся, так и для выпускников. Этот проект предоставляет молодежи дополнительные возможности для профессионального и личностного роста. По результатам реализации конкурсных проектов в 2023 году более 10 тысяч студентов и выпускников посетили профориентационные мероприятия, которые знакомили будущих специалистов с современными востребованными профессиями и потенциальными работодателями.
Цифровая экосистема МТС в партнерстве с Благотворительным фондом «Система» озвучила результаты второго конкурса по профориентации «Первое рабочее место», который состоялся в этом году.
В финал вышло 78 высших и профессиональных учебных заведений из 42 регионов Российской Федерации. Победителями конкурса стали:
Все они получат как финансовую, так и методическую поддержку для реализации практик по профориентации.
По словам директора МТС по Новосибирской области Алексея Пахомова, компания заинтересована в подготовленных специалистах, поэтому уже сегодня начинает участвовать в формировании будущих профессионалов. НГТУ, по его словам, это мощный источник кадров, обладающий квалифицированными преподавателями и такими же сильными выпускниками, которые находят работу, в том числе, в области телекоммуникаций.
Фото: ru.freepik.com/Автор: dcstudio
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru