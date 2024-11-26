В 300 миллионов обойдет новый речной вокзал в Новосибирске

Строительство нового речного вокзала в Новосибирске оценивается в 300 миллионов рублей. Как рассказал исполнительный директор ООО «Речфлот» Антон Бочаров, на данный момент идет обсуждение перспектив его создания с властями.

– Желание и у регионального правительства, и у нас есть, – отметил директор.

Вокзал будет включать в себя кассы, зал ожидания и места общественного питания. Его площадь составит примерно 1-1,5 тысячи квадратных метров.

Строительство планируется на набережной Оби, на месте, где сейчас располагается основной причал.

Стоит отметить, что по реке Обь в навигационном сезоне 2024 года перевезено 267 тысяч пассажиров. Это на 5,4% больше, чем годом ранее.

Ранее Бочаров рассказывал, что планируется построить здание речного вокзала в форме улитки у причалов для прогулочных теплоходов. Проект был презентован новосибирским властям.

Напомним, что предыдущее здание речного вокзала в Новосибирске было построено в 1974 году. В марте 2003 года неподалёку от речного вокзала произошёл пожар, который уничтожил 70% здания. В настоящее время это небольшое двухэтажное строение с кассами, расположенное возле причала. Большая часть здания отдана под бизнес-центр.

Ранее редакция сообщала о том, что в микрорайоне Затон будут останавливаться речные теплоходы.