В Новосибирске оценят, как дороги города пережили зиму

— Погодные условия сейчас таковы, что все магистрали в Новосибирске вскрыты от снега и наледи, а значит понятны для дефектовки. Ставлю задачу департаменту транспорта: провести дефектовку состояния дорог, при этом обратить особое внимание на те дороги, которые были отремонтированы в прошлом году, как по нацпроекту, так и по региональным. Не будем ждать мая или июня. Даю на это две недели, — предупредил на оперативном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, уже осенью прошлого года в соцсетях появлялось немало сообщений горожан, комментирующих качество отремонтированных в сезоне 2021 года дорог. В том числе из-за того, что на некоторых участках подрядные организации вели работы параллельно с установлением снежного покрова. В мэрии это объясняли поздним предоставлением средств на проведение работ из регионального бюджета.

Что касается ремонтного сезона 2022 года, то в Новосибирске планируется провести работы на 34 дорожных объектах — 893 тыс кв метров, общей стоимостью 2,5 млрд руб. Из них 23 объекта по нацпроекту — 1,87 млрд. 19 объекта переходящие с 2021 года, по нацпроекту БКАД на них будет направлено 1.4 млрд рублей. Об этом глава департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев также рассказал на оперативном совещании.

— По 13 объектам БКАД на 412 млн рублей конкурсные процедуры уже проведены. До 18 марта пройдут торги по 8 объектам — гостевые маршруты — на 186 млн рублей. До 10 апреля еще по трем объектам на 420 млн рублей: улица Дуси-Ковальчук, проспект Карла Маркса и Гусинобродское шоссе. Также будет проходить текущий ремонт силами ДЭУ на 110 млн рублей, — перечислил Васильев.

Кроме того, по его словам, уже заключены договоры на разработку проектно-сметной документации по улицам Кутателадзе, Университетский проспект, въезд на Октябрьский мост, развязка на Одоевского. Планируется размещение тендеров на разработку ПСД строительства автодороги по ул Дачная, реконструкции проспекта Дзержинского, строительства надземных пешеходных переходов к жилмассивам Дивногорский и Новомарусино. До 18 марта также планируется заключение договора на проведение независимого строительного контроля на дорожных объектах, которые финансируются из федерального и областного бюджетов.