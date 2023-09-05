Новосибирские льготники должны определиться с формой получения набора соцуслуг

Федеральные льготники, которых в Новосибирской области проживает 220 тысяч, до 1 октября должны определиться с формой предоставления им набора соцуслуг (НСУ) на 2024 год, сообщает пресс-служба Отделения CФР.

К данной категории граждан относятся инвалиды и участники войны, ветераны боевых действий, лица, признанные в установленном порядке инвалидами и т.д.

В набор соцуслуг входят:

обеспечение по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

предоставление (при наличии медицинских показаний) путевки на санаторно-курортное лечение;

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

В Отделении CФР уточнили, что выбрать денежный эквивалент можно как вместо всего набора, так и вместо одной (или двух) из его частей. При этом важно учитывать, что иногда выгоднее получать набор соцуслуг именно в натуральной форме.

В случае, если человек уже подавал заявление ранее и не имеет желания менять способ получения набора соцуслуг, то обращаться в Социальный фонд не нужно. Однако, если нужно изменить форму получения (например, отказаться от соцпакета или, наоборот, возобновить его получение), то придется подать соответствующее заявление.

Следует отметить, что при установлении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) в первый год соцпакет предоставляется в натуральном виде «автоматически». За исключением граждан, пострадавшие в радиационных и техногенных катастрофах: они сразу получают денежный эквивалент НСУ.

В пресс-службе ведомства добавили, что с 24 июля к данным гражданам добавились ветераны боевых действий. Им также при установлении ЕДВ набор соцуслуг предоставляется в денежном эквиваленте. Данные граждане при желании пользоваться соцуслугами в натуральной форме, могут подать соответствующее заявление.

Удобнее всего это сделать в электронном виде через портал госуслуг или личный кабинет на сайте СФР. Кроме того, заявление можно подать через МФЦ и клиентскую службу СФР. Срок подачи – до 1 октября.

Если гражданин уже подавал в текущем году заявление о способе получения соцпакета, но по каким-то причинам передумал, то у него есть возможность его отозвать. Сделать это можно в электронном виде через портал госуслуг, сайт СФР, либо обратившись лично в СФР. Выбор также необходимо сделать до 1 октября.

Ранее редакция сообщала, что ветеранам труда и труженикам тыла разрешат бесплатно в течение всего года ездить на электричках в Новосибирской области.