Экс-руководитель отдела миграции получила условно за взятку в Новосибирске

Суд вынес приговор экс-сотруднице полиции Людмиле Ильющенко, ранее возглавлявшей отдел по вопросам миграции в Заельцовском районе. Она обвинялась в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Заельцовского районного суда Новосибирска.

— В период с 7 августа 2017 по 15 июнь 2020, действуя против интересов государственной власти и вопреки интересам службы в органах внутренних дел, получила лично взятку в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя и представляемых им лиц на общую сумму 38000 рублей, что является значительным размером, — говорится в сообщении суда.

Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере шестикратной суммы взятки — 228 000 рублей. На выплату штрафа она получила рассрочку на 30 месяцев с ежемесячным платежом в 7 600 рублей. Также она лишилась звания подполковника полиции.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее редакция сообщала о том, что больной ребенок по требованию прокуратуры получит необходимое медицинское оборудование.