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Экс-руководитель отдела миграции получила условно за взятку в Новосибирске

  • 05/09/2023, 15:49
Автор:
Экс-сотрудница отдела миграции
Суд также назначил ей наказание в виде штрафа в 228 000 рублей.

Суд вынес приговор экс-сотруднице полиции  Людмиле Ильющенко, ранее возглавлявшей отдел по вопросам миграции в Заельцовском районе. Она обвинялась в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Заельцовского районного суда Новосибирска.

— В период с 7 августа 2017 по 15 июнь 2020, действуя против интересов государственной власти и вопреки интересам службы в органах внутренних дел, получила лично взятку в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя и представляемых им лиц на общую сумму 38000 рублей, что является значительным размером, — говорится в сообщении суда.

Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере шестикратной суммы взятки — 228 000 рублей. На выплату штрафа она получила рассрочку на 30 месяцев с ежемесячным платежом в 7 600 рублей. Также она лишилась звания подполковника полиции.

Приговор в законную силу не вступил.

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Фото со страницы прокуратуры Новосибирской области в Телеграме

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : экс-сотрудник суд взятка


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