Новосибирские мастера восстановили три иконы из ЛНР

Новосибирская мастерская смогла восстановить образы Успения и Покрова Пресвятой Богородицы, а также Николая Чудотворца привезенные из ЛНР. Они будут доставлены обратно на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского реготделения партии «Справедливая Россия – За Правду».
Как отмечается, привезенные иконы были повреждены жуком-точильщиком, а также имели трещины и дефекты красочного слоя.
– Полотна и сами доски икон привели в порядок. Теперь 20-30 лет эти иконы не потребуют восстановления, – отметил Сергей Мажирин, автор проекта «Православный путь».
Три иконы перед отправкой заново освятили. На днях их вместе с гуманитарным грузом и двумя автомобилями отправят в ЛНР.
Ранее редакция сообщала о том, что у российской армии появится надувной храм.
Фото с сайта Новосибирского отделения партии Справедливая Россия
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