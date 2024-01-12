Новосибирские мастера восстановили три иконы из ЛНР

Новосибирская мастерская смогла восстановить образы Успения и Покрова Пресвятой Богородицы, а также Николая Чудотворца привезенные из ЛНР. Они будут доставлены обратно на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского реготделения партии «Справедливая Россия – За Правду».

Как отмечается, привезенные иконы были повреждены жуком-точильщиком, а также имели трещины и дефекты красочного слоя.

– Полотна и сами доски икон привели в порядок. Теперь 20-30 лет эти иконы не потребуют восстановления, – отметил Сергей Мажирин, автор проекта «Православный путь».

Три иконы перед отправкой заново освятили. На днях их вместе с гуманитарным грузом и двумя автомобилями отправят в ЛНР.

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