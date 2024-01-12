Улицу в Ленинском районе перекроют из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска закроют проезжую часть улицы Плахотного в районе жилого дома № 107.
Ограничительные меры связаны с проведением работ по ликвидации порывов на теплотрассе. Устранением последствий коммунальной аварии занимается теплоснабжающая компания «НТСК». Об этом сообщили в городской администрации.
— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — пояснили в мэрии.
Напомним, крупная авария на ТЭЦ оставила без отопления дома и соцобъекты в двух районах Новосибирска в ночь на 11 января.
Ранее редакция сообщала о том, что несколько многоэтажек в Кировском районе Новосибирска вторые сутки остаются без тепла после коммунальной аварии. СГК пообещала восстановить подачу тепла к 18:00 12 января.
Скриншот видео из Телеграм-канала «Инцидент»
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru