Улицу в Ленинском районе перекроют из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска закроют проезжую часть улицы Плахотного в районе жилого дома № 107.

Ограничительные меры связаны с проведением работ по ликвидации порывов на теплотрассе. Устранением последствий коммунальной аварии занимается теплоснабжающая компания «НТСК». Об этом сообщили в городской администрации.

— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — пояснили в мэрии.

Напомним, крупная авария на ТЭЦ оставила без отопления дома и соцобъекты в двух районах Новосибирска в ночь на 11 января.

Ранее редакция сообщала о том, что несколько многоэтажек в Кировском районе Новосибирска вторые сутки остаются без тепла после коммунальной аварии. СГК пообещала восстановить подачу тепла к 18:00 12 января.