У российской армии появится надувной храм

На форуме «Армия – 2023» появился военно-полевой храм на колесах, рассказал в беседе с РИА Новости иерей Гришин. Он состоит из модульной машины и надувной палатки. Туда поместится целый взвод.

— Храм предназначен для духовенства, окормляющих личный состав священников в зоне СВО. Машина модульная, в основе сваренный алюминий и надувная палатка, вмещает до взвода в тыловых подразделениях, где идет пересменка, — пояснил он. — Если с учетом два человека (собирают) и все иконы развешать, до 10 минут — можно ее развернуть, накачать. Складывать чуть побольше, минут 15

Гришин уточнил, что машина в состоянии нести службу и без палатки. В ней предусмотрены душ, холодильник, умывальник, два спальных места и биотуалет. Второе место для водителя-охранника священника.

Отмечается, что такая машина — экспериментальный образец, в зоне спецоперации таких систем еще не было.

Ранее редакция сообщала, что депутаты предложили защищать столицу пневмопушками и народными дружинами.