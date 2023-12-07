Полиция помогла семье из Казахстана переехать в Новосибирск

Сотрудники миграционной полиции помогли жителям Казахстана оформить документы и получить свидетельство участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению. Благодаря такому решению получить российское гражданство семья смогла в упрощенном порядке. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.

— О возможности участия в Государственной программе семья узнала от друзей, которые благодаря ей переехали в Воронежскую область, — говорится в сообщении.

После был образован семейный совет в котором учувствовали супруги Наталья и Андрей и их дети, 18-летний Иван и 8-летняя Софья. Обсудив все, они начали выбирать куда же отправиться в столь большой стране. Выбор пал на Новосибирск. Наталья и Андрей отметили для себя, что это современный город с широкими возможностями.

Затем пошло время долгой подготовки к переезду. Они заранее спланировали свое трудоустройство и проживание.

Квартиру семья приобрела в ипотеку. Сейчас мама работает в одной из продуктовых организаций, папа – водитель-машинист. Однако мужчина не остановился на этом и получил дополнительное обучение на машиниста экскаваторщика-погрузчика.

— Сын учится в медицинском колледже, а дочь — первоклассница, отличница и староста класса, — заключили в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что 26-летняя девушка переехала из Казахстана в Новосибирск.