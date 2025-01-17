Новосибирские мошенники выдают себя за руководителей СО РАН

В Новосибирске появилась новая схема мошенничества, в которой злоумышленники выдают себя за представителей Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). В связи с участившимися случаями таких звонков и сообщений, на официальном сайте СО РАН было опубликовано предупреждение для граждан.
В этом объявлении напоминается, что представители руководства СО РАН никогда не запрашивают личные данные или другую информацию через Telegram-каналы и другие мессенджеры.
Также в сообщении отмечено, что сотрудники и руководство отделения никогда не обращаются к гражданам с просьбой оказать содействие в проведении оперативных мероприятий правоохранительных органов.
Если вы получили звонок или сообщение от имени президента РАН, председателя СО РАН, их заместителей, помощников или других должностных лиц РАН или СО РАН с просьбой о содействии, настоятельно рекомендуется прекратить разговор или переписку.
Ранее редакция сообщала о том, что мошенники продавали бронь от мобилизации за 300 тысяч в Новосибирской области. Одного преступника уже посадили в СИЗО.
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