Новосибирские мошенники выдают себя за руководителей СО РАН

В Новосибирске появилась новая схема мошенничества, в которой злоумышленники выдают себя за представителей Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). В связи с участившимися случаями таких звонков и сообщений, на официальном сайте СО РАН было опубликовано предупреждение для граждан.

В этом объявлении напоминается, что представители руководства СО РАН никогда не запрашивают личные данные или другую информацию через Telegram-каналы и другие мессенджеры.

Также в сообщении отмечено, что сотрудники и руководство отделения никогда не обращаются к гражданам с просьбой оказать содействие в проведении оперативных мероприятий правоохранительных органов.

Если вы получили звонок или сообщение от имени президента РАН, председателя СО РАН, их заместителей, помощников или других должностных лиц РАН или СО РАН с просьбой о содействии, настоятельно рекомендуется прекратить разговор или переписку.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники продавали бронь от мобилизации за 300 тысяч в Новосибирской области. Одного преступника уже посадили в СИЗО.