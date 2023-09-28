Новосибирские онкологи удалили агрессивную саркому 60-летней пациентке

Операцию с элементами пластической хирургии прошла в Новосибирском онкодиспансере. Пациентке удалили агрессивную саркому с правого плеча. Об этом сообщает пресс-служба заведения.

60-летняя жительница Новосибирска несколько месяцев назад самостоятельно обнаружила образование под кожей плеча. Первоначально врачи в поликлиники заподозрили доброкачественную опухоль и направили пациентку на ее удаление.

― В стационаре опухоль удалили, взяв на гистологию клетки. Однако патанатомическое исследование показало, что новообразование злокачественное – саркома, ― отметила Лилия Романенко, хирург-онколог.

Пациентку направили на консилиум в Новосибирский онкодиспансер. Там еще раз перепроверили исследования и подтвердили диагноз коллег.

― Пациентке были назначены в том числе МРТ мягких тканей, компьютерная томография и другие сложные исследования ― опухоль вновь образовалась на внутренней части руки вблизи послеоперационного шва и начала быстро расти, ― добавила Лилия Романенко.

Хирурги Лилия Романенко и Александр Миклин выполнили удаление опухоли.

― Так как рана была обширной потребовалась пластика перемещенным кожным лоскутом. Само ложе опухоли было отмечено специальными клипсами для последующей лучевой терапии, ― говорится в сообщении.

Послеоперационный период у женщины прошел гладко. Метастаз не обнаружено. Данный вид саркомы опасен рецидивами, поэтому в дальнейшем запланирована профилактическая лучевая терапия.

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