Итальянский бренд одежды OVS вернется в Россию в ноябре

Бренд OVS (Oviesse), специализирующийся на деловой, молодежной и домашней одежде, планирует открыть первый магазин семейного формата в московском ТЦ «Vegas Крокус Сити», передает «Ъ».

Старт продаж ожидается уже этой осенью. Ранее компания открыла семь магазинов, при этом к концу 2025 года откроются еще 50 точек по всей стране.

OVS — итальянская компания, которая занимается производством одежды. В настоящее время включает 1285 точек в 35 странах Европы, Латинской Америки и Азии. Годовая выручка бренда — порядка 1,3 млрд евро.

Напомним, что OVS ушла из России в далеком 2014 году по причине волатильности курса рубля.

Ранее редакция сообщала, что сразу четыре предмета гардероба вышли из моды этой осенью.