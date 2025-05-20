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Новосибирские пчеловоды заявили о серьезном сокращении объемов производства

  • 20/05/2025, 09:00

Новосибирские пчеловоды заявили о серьезном сокращении объемов производства
Почти половина пчелиных семей не пережили зиму

Пасечники по всей России бьют тревогу. В среднем по стране зафиксировано падение на 20–25% от общего числа пчел. А новосибирские пасечники уверяют, что этот показатель намного выше и в среднем по региону достигает 50%. Основная причина — засушливое лето 2024 года.

—  Из последней зимовки вышло только пятьдесят процентов семей. Остальные погибли. Мы связываем это с засушливым летом прошлого года. Из-за сильной жары медонос закончился гораздо раньше обычного, в конце июля. Как правило, это происходит не раньше середины августа. Откачав мед в конце июле, мы надеялись, что пчелы еще успеют создать себе запас на зиму. Но медоносные растения к тому времени уже были сожжены агрессивным солнцем и у пчел просто не осталось ресурса. Получилось так, что последний месяц лета цвел только рапс, а из него получается очень плохой, так называемый падевый, мед. Он быстро засахаривается и теряет все свои полезные свойства. С таким некачественным запасом наши пчелы и ушли в зиму. А весной оказалось, что морозы пережило всего половина семей, — рассказал Infopro54 новосибирский пасечник Олег Шишкин.

На проблемы с зимовкой и убыль медоносных растений указывают и пасечники из других регионов. А бурятские пчеловоды добавляют к этому негативное влияние построенных рядом с пасеками сотовых вышек, которых в республике становится все больше. Все это в итоге может привести к серьезному сокращению объема производства, хотя популярность меда, как в Новосибирской области, так и в целом по стране только растет.

Интересно, что на фоне многочисленных жалоб пасечников на массовую гибель пчел, в Минсельхозе настаивают на том, что в этом сезоне серьезных проблем не было и падения производства меда в 2025 году не прогнозируется. В Министерстве, напротив, заявили о росте поголовья пчел. При этом в ведомстве почему-то опираются на данные Росстата за 2024 год, когда в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 49,7 тыс. пчелосемей, что на 4,2% больше, чем годом ранее.

Падение производства неминуемо повлечет за собой и повышение цен на этот полезный продукт пчеловодства. Значительное удорожание меда было зафиксировано еще в конце 2024 года. Тогда в Новосибирской области цены поднялись сразу на 15%. В конце 2024 -го года в Новосибирске мед уже стоил на сто рублей дороже среднероссийских показателей. В нашем регионе за баночку этого натурального продукта объемом в 1 литр (1,4 кг) приходилось платить в среднем 844 рубля. Это на 16% больше, чем в 2023 году.

Ранее редакция сообщала о том, что «Локомотив экономики» замедляет ход и тормозит рынок строительных материалов. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Власть Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : падение производства меда


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