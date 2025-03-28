«Локомотив экономики» замедляет ход и тормозит рынок строительных материалов

Круги расходятся

Строительная отрасль всегда рассматривалась государством как «локомотив экономики». Она обеспечивала приличные макроэкономические показатели, инвестиционную привлекательность и рабочие места, причем не только в своей, но и в смежных отраслях.

Увеличение ставок по ипотечным кредитам в 2024 году, а также сокращение льготных ипотечных программ сделали жилье менее доступным для большинства покупателей. Это привело к снижению объемов строительства жилья и снижению спроса на строительные материалы.

— На рынке строительных материалов так же сложно, как и непосредственно у застройщиков. Из-за сокращения спроса и выхода новых проектов на рынок сокращается потребление материалов. Первыми это ощущают производители инертных строительных материалов, цемента, бетона, и арматуры. Последними кризис почувствуют производители отделочных материалов, так как сейчас будут сдаваться объекты, возведенные в годы высокого потребительского спроса. Поэтому у них сегодня, напротив, пик потребительского спроса, — говорит координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО АСОНО) Максим Федорченко.

Директор ГК «Химметалл» (Занимается строительством, металлотрейдингом и производством железобетонных изделий. — Ред.) Евгений Гаврилов подтвердил, что на строительном рынке складывается неблагоприятная ситуация ― он начинает сокращаться: рост себестоимости строительства делает запуск новых проектов менее привлекательным.

— Строительный рынок сокращается не так резко, как прогнозировали, но тем не менее уменьшение значительно, как в части вывода новых объектов, так и задела на будущее. Застройщики не готовы вкладывать деньги под текущие ставки. А значит, развитие остановилось. Очевидно, что снижение объемов строительства не может не ударить по производителям строительных материалов. Но их стоимость даже при уменьшении числа покупателей (застройщиков) вряд ли снизится. Дело в том, что рынок основных материалов, таких как щебень, песок, цемент, монополизирован. Цена на эти материалы растет ежегодно на 20-30%, что гораздо больше уровня инфляции. В результате увеличивается и себестоимость строительства, — констатирует Гаврилов.

Цемент Объем производства цемента — косвенный индикатор реального состояния дел в строительной отрасли. По словам управляющего АО «Искитимцемент» Владимира Скакуна, максимальный объем цемента Новосибирская область потребила в 2014 году (как и Россия в целом), и этот объем составил 1,6 млн тонн продукции. Он подчеркнул, что к таким результатам за последние годы цементная отрасль не приближалась ни разу. С 2020 года спрос на продукцию в регионе колеблется на уровне 1,2-1,4 млн тонн. С июня 2024-го потребление цемента начало снижаться, и этот процесс наблюдается уже девять месяцев подряд.

— Мы ожидаем продолжения тренда на сокращение спроса на цемент по причине спада в строительной отрасли на фоне высокой ставки ЦБ РФ и неподъемных для большинства населения ипотечных кредитов, — отметил Владимир Скакун.

По прогнозам эксперта, в 2025 году ожидается емкость цементного рынка региона на уровне 1,25 млн тонн, что ниже уровня 2024-го.

Кирпич/газобетон За два первых месяца 2025 года объем ввода индивидуальных жилых домов в Новосибирской области вырос на 80,5% (с 247,1 тысячи кв. м до 370,5 тысячи кв. м), тогда как по МКД этот показатель упал в два раза (с 376,4 тысячи кв. м до 190,2 тысячи кв. м), сообщает Росстат. В результате этого доля ИЖС в общем объеме ввода жилья в регионе превысила 66%. При этом газобетон стал наиболее популярным стеновым материалом.

— Наша компания еще в кризис 2008-2014 годов переориентировалась на индивидуальное жилищное строительство. Сегодня мы еще раз убедились, что сделали правильный выбор, потому что в Новосибирске, как и во всем мире, сегмент ИЖС стремительно растет. Это позволяет нам более уверенно чувствовать себя на рынке, — отметил генеральный директор АО «Главновосибирскстрой» (Производит песок, известь, бетон, железобетон, автоклавный газобетон и гиперпрессованный кирпич. — Ред.) Игорь Святобогов.

Однако собеседник Infopro54 добавил, что даже рост строительства индивидуальных домов и высокий спрос на ипотеку в первой половине 2024 года не позволили избежать снижения объемов производства. По его словам, падение производства газобетона на предприятии составило примерно 30%.

По данным Новосибирскстата, в 2024 году крупными и средними предприятиями Новосибирской области произведены почти 359,5 млн штук ячеистого бетона (в том числе газобетона и пенобетона). Это на 14% больше по сравнению с 2023 годом.

Производство кирпича в регионе, напротив, сократилось (на 5,7%). Если в 2023 году предприятиями произведено 292,56 млн штук кирпича, то в 2024-м — 275,85 млн штук.

Железобетонные изделия Снижение продемонстрировал и рынок железобетонных изделий. По данным Новосибирскстата, крупными и средними предприятиями региона произведены 568,7 тысячи кубометров сборного железобетона (-12,9% по сравнению с 2023 годом) и 5,4 млн штук фундаментных блоков (ФБС), что на 13,34% меньше, чем в 2023 году.

— Есть серьезное падение на сваи, например, а это основа строительства. Для наших проектов падение некритично, так как у нас своя производственная база, поэтому отгружается продукции для собственных проектов. Отгружаем домокомплекты и в другие города, но здесь значительных заделов на несколько лет вперед пока мы не видим. Чтобы не потерять объемы, будем увеличивать производство для собственных объектов, — отметил Евгений Гаврилов.

Окна По данным Росстата, по итогам 2024 года производство листового стекла в России снизилось почти на 4%. При этом участники рынка отмечали увеличение потребления, что они объясняют снижением экспорта и увеличением импорта. Тем не менее участники рынка, как и в большинстве подотраслей ПСМ, отмечают снижение доставки продукции ж/д транспортом. Среднегодовая цена производителей за 12 месяцев 2024 года увеличилась более чем на 15% к аналогичному периоду 2023-го.

Адаптация к условиям

Стоит отметить: многие производители строительных материалов, несмотря на снижение объемов производства, настроены достаточно оптимистично.

— Сегодня потребителю непринципиально, какой материал находится в стене. Он больше отдает предпочтение скорости и цене строительства. Поэтому газобетон достаточно успешно замещает такие традиционные материалы, как кирпич и дерево. При этом не уступает им по качеству. Газобетон востребован во многих регионах России: от Урала до Иркутска, — говорит Игорь Святобогов.

Одним из направлений стратегии развития компании сегодня является дальнейшая экспансия и замещение строительных материалов, присутствующих на рынке.

Ставку на расширение географии продаж делает, и новосибирская компания «Динал».

— Наши окна сегодня присутствует далеко за пределами региона. Они используются на объектах на Дальнем Востоке (в Петропавловске-Камчатском), а также в других городах Сибири (Томск, Кузбасс). Кроме того, продукция компании экспортируется в Казахстан и Монголию. В условиях дефицита потребительской активности будем смотреть на другие регионы. Кроме того, акцентируемся на строительных объектах туристической отрасли, — поделился планами генеральный директор и основатель завода «Динал» Андрей Попов.

По мнению Владимира Скакуна, в цементной отрасли выстоять в кризис больше шансов у заводов, входящих в крупные компании или холдинги. Это поможет получить запас прочности за счет финансовой и технической поддержки.

Импортозамещение

Собеседники Infopro54 отметили плюсы и минусы, к которым пришел рынок строительных материалов после нескольких лет серьезных встрясок. В частности, по словам Игоря Святобогова, доля импортных строительных материалов на территории Новосибирской области сегодня минимальна, местные производители закрывают почти 100% потребностей застройщиков. Исключение — отделочные материалы и некоторые виды кирпича, тротуарная плитка и др.

— Импортозамещения в производстве строительных материалов особого не было. Регион все время был обеспечен местной продукцией. Если же мы говорим об оборудовании для строительной отрасли, то здесь доля импорта действительно высокая. Поэтому мы, как и многие производители, создаем складские запасы и стараемся заместить составляющие производства на отечественные аналоги, — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что за 30 лет количество российских заводов, производящих газобетон по современной технологии, увеличилось в десятки раз. Ближайшими коллегами-конкурентами новосибирцев являются предприятия в Иркутске и Омске. Кроме того, анонсировано строительство завода в Красноярске. Эксперт добавил, что основную головную боль для производителей газобетона создают так называемые «гаражники», штампующие материал низкого качества в кустарных условиях.

По словам Андрея Попова, несмотря на очевидные успехи, достигнутые российской оконной отраслью, до самодостаточности ей пока далеко. Она по-прежнему зависит от импорта, в первую очередь ― фурнитуры.

— В нашем сегменте основное импортозамещение произошло еще до движения иностранных компаний. Оно коснулось большой части материалов, которые мы используем: стекло, ПВХ-сырье, алюминиевые профильные системы. Здесь мы с иностранцами не связаны. Что касается импортозамещения оконной фурнитуры, то тут значимого прогресса нет. Часть комплектующих для стеклопакетов и герметики до сих пор покупаются за границей, так как российские аналоги, которые появляются на рынке, не всегда дотягивают до европейского качества. Единственное ― увеличились сроки доставки и выросли цены, — отметил Андрей Попов.

При этом эксперт подчеркнул, что высокая конкуренция в отрасли спровоцировала некоторых производителей на ценовой демпинг. Качество такой продукции, как правило, оставляет желать лучшего.

Евгений Гаврилов считает, что на строительном рынке особого сокращения импортных материалов нет. Идет замена одного заграничного производителя другим.

— К сожалению, я не вижу, чтобы в России открывались новые производства. Поэтому в большинстве случаев, на мой взгляд, просто идет замена материалов европейских производителей на китайские, стоимость которых из-за санкций выросла до уровня западных (лифты, например), — поделился эксперт.

Владимир Скакун также уверен, что на рынке цемента на сегодняшний день доля импортной продукции только увеличивается. По данным «Союзцемента», в 2021 году (до введения широких санкций) объем завезенного из других стран цемента составлял 1,9 млн тонн. В 2024 году объем импорта вырос до 3,7 млн тонн. Участники рынка бьют тревогу, так как это становится настоящей проблемой.

— Основные страны-экспортеры — Иран, Казахстан и Беларусь — оказывают собственной цементной отрасли широкую поддержку, за счет этого предприятия имеют конкурентные преимущества перед цементными заводами России. Наша цементная отрасль загружена примерно на 60% и имеет возможности для роста объемов производства, но мы не можем конкурировать по цене с демпингующими иностранными производителями. И это мы еще не говорим об угрозе со стороны Китая, обладающего мощностями по цементу, равными мощностям всего остального мира в целом. Если Китай начнет экспансию на цементный рынок России, то отрасль просто обанкротится со всеми вытекающими последствиями, — говорит Владимир Скакун.

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Эксперт отметил, что по инициативе НО «Союзцемент» специалисты РАНХиГС провели исследование по теме «Подготовка предложений по защите российского рынка цемента от импорта».

— Основной вывод данного исследования заключается в том, что совокупные потери в экономике и в бюджете государства будут существенно выше по сравнению с выгодами от ввоза цемента по демпинговым ценам, — констатирует Скакун.

Он добавил, что для российского рынка цемента и бетона по-прежнему крайне актуальна проблема фальсификата.

— Сложной остается и ситуация в Сибирском федеральном округе: по приблизительным оценкам, только в первый год после отмены госконтроля количество фальсифицированного цемента в СФО выросло на 20-25%, — говорит он.

Эксперт добавляет, что активную борьбу необходимо вести и с незаконным оборотом бетонных смесей. По его словам, данные компании «Сибирский бетон» (входит в холдинг «Искитимцемент) говорят о том, что в 2023 году в СФО доля фальсифицированных бетонных и растворных смесей в общем объеме выпущенной в оборот продукции составляла около 20%.

По словам Максима Федорченко, в настоящий момент НОСТРОЙ совместно с Минстроем РФ ведет работу над созданием каталога добросовестных производителей строительных материалов. В нем, помимо информации о производителе, будут сведения о службах лабораторного контроля, обеспечивающих верификацию заявленных производителями характеристик строительных материалов.

Рост цен продолжится

По оценкам экспертов, в 2024 году удорожание строительных материалов составило от 15 до 25% в зависимости от категории. Подорожали строительная техника и оборудование, а стоимость доставки в ряде случаев удвоилась. Эксперты не видят предпосылок для смены тренда.

— В начале 2025-го уже выросла стоимость сырья сразу на 15%, и мы были вынуждены тоже поднять цены на пластиковую и алюминиевые конструкции. Это связано с ситуацией в Нижегородской области, где в результате отражения атаки БПЛА на территорию производственной площадки упали обломки беспилотника, вызвавшие пожар. Мы получаем такие «письма счастья» в постоянном режиме. О повышении цен сообщают производители стекла, которое делается в России, и железа. Этот рост цен мы транслируем на свою продукцию. Думаю, что во второй половине года мы увидим рост цен не менее чем на 20%, — прогнозирует Андрей Попов.

Интерес к новостройкам в Новосибирске вырос на 23% , что на себестоимость продукции цементников существенное влияние оказывает эффект масштаба производства: чем больше выпуск — тем ниже себестоимость единицы продукции. Если все внешние факторы останутся без изменения, и промышленная инфляция продолжит рост, то цены будут транслироваться и на отрасль.

— Рост цен на цемент объективен и не связан с желанием цементников дополнительно заработать, тем более что отрасль находится под пристальным вниманием ФАС, и любое повышение цен экономически обосновано и контролируется. В последние годы затраты производителей цемента быстро растут из-за увеличения тарифов естественных монополий (зачастую более чем на 20%): электроэнергии, топлива, ГСМ, роста ставки ЦБ РФ, борьбы за сохранение коллектива и, соответственно, роста заработной платы, увеличения стоимости запасных частей, материалов и оборудования. Исходя из вышеизложенного, производители цемента не могут влиять более чем на 70% всех затрат, по которым рост приходит извне, — констатирует Владимир Скакун.

О росте цен на продукцию говорит и Игорь Святобогов. По оценкам эксперта, в 2024 году газобетон подорожал на 25-30%. Основными факторами он назвал инфляционные процессы.

— В 2025 году рост на строительные материалы, в том числе и на нашу продукцию, продолжится. Это вызвано как естественным дефицитом, традиционным для «высокого» строительного сезона, так и внешними факторами. Нам уже производители цемента озвучили повышение цены. Растут цены и на услуги естественных монополий: поставщики газа, электроэнергии, воды тоже анонсировали рост тарифов. Поэтому мы вынуждены компенсировать затраты на производство, — отметил Игорь Святобогов.

По прогнозам собеседника редакции, рост на продукцию предприятия может составить за год 10-12%.

Ожидания застройщиков

По мнению участников строительного рынка, в 2025 году ожидается дальнейшее увеличение себестоимости строительства жилья. Застройщики уверены, что наибольшее влияние на ее рост оказывает увеличение цен на стройматериалы.

— Стоимость строительных материалов растет ежегодно. Цены на фасады (алюминий, стекло) ежегодно повышаются примерно на 30-35%. На бетон и песок — на 25-30%, примерно на столько дорожают щебень и цемент. И предпосылок для того, чтобы этот рост прекратился, нет. Себестоимость строительства растет. И строительные материалы ― только ее часть. Увеличиваются расходы на топливо, энергию, оплату труда работников. Все это мы видим в стоимости квадратного метра. И за несколько лет она увеличилась в разы. И это не прихоть застройщиков, — говорит Евгений Гаврилов.

Его поддерживает и директор ООО СЗ «Антарсити» (застройщик жилого квартала «Альпийский») Евгений Кофанов.

— В 2024 году тенденция роста стоимости стройматериалов, сложившаяся за последние годы, продолжилась, некоторые позиции увеличились в цене в несколько раз. Например, существенно подорожал щебень, который добывается в новосибирских карьерах. Похожая ситуация — по цементу, арматуре и бетону. Активный рост стоимости на все составляющие строительного процесса наблюдается уже несколько лет. Это не может не отражаться на конечной стоимости жилья. В 2025 году мы также ожидаем роста цен, но думаем, что он не будет столь стремительным, как в прошлом. Пока ориентируемся на уровень текущей инфляции, — отметил собеседник редакции.

Максим Федорченко, как и все участники рынка, тоже считает, что дальнейший рост цен на строительные материалы неизбежен.