В апреле 2025 года новосибирцы начинают жить по новым законам

Индексация социальных пенсий

В апреле текущего года социальные пенсии новосибирцев будут проиндексированы на 14,75%. Это связано с увеличением прожиточного минимума пенсионеров (в Новосибирской области с 1 января 2025 года и до 31 декабря 2025 года он составляет 14 945 рублей). Если размер пенсии ниже прожиточного минимума, государство компенсирует разницу.

Кроме того, на 14,75% вырастет государственное пенсионное обеспечение военнослужащих, участников ВОВ, ликвидаторов техногенных катастроф и лётчиков-испытателей. По данным регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования она коснется более 80 тысяч жителей Новосибирской области.

Также значительная индексация ожидается для работающих пенсионеров, что, по данным ведомства, коснётся более 700 тысяч людей.

Лимиты по ипотеке и автокредитам

Банк России продолжает ужесточать выдачу кредитов с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом. С 1 апреля Банк России сможет устанавливать макропруденциальные лимиты (количественное ограничение выдаваемых кредитов определённого вида в общем портфеле кредитов или займов, выданных кредитной или микрофинансовой организацией за текущий квартал) по ипотеке и автокредитам.

Стоит отметить, что с 1 июля 2025 года планируется распространение МПЛ на выдачу кредитов на покупку квартир в новостройках, а также готового жилья и апартаментов. А с 1 января 2026 года — для кредитов на строительство жилых домов и других займов под залог недвижимости.

Семейная ипотека на вторичку

С апреля вступают в силу изменения в программе «Семейная ипотека». Теперь новосибирцы с детьми до 6 лет смогут оформить кредит на покупку квартиры по льготной ставке не только в новостройках, но и на вторичном рынке.

Однако программа запускается с ограничениями. Например, в программу попали муниципалитеты, где одновременно строится не больше двух домов. Также дом, в котором расположено жильё, не должен быть аварийным или старше 20 лет на момент заключения договора.

В Новосибирской области под новые условия попали 11 населенных пунктов: Карасук, Татарск, Барабинск, Болотное, Каргат, Куйбышев, Купино, Тогучин, Черепаново, Чулым и Искитим.

Напомним, в Дом.РФ редакции Infopro54 поясняли, что в Новосибирской области по «Семейной ипотеке» в 2024 году было выдано 11,6 тыс. кредитов на 54 млрд рублей.

Перерасчет коэффициентов ОСАГО

Ежегодно 1 апреля происходит пересчет коэффициента бонус-малус (КБМ) — одного из ключевых параметров, который влияет на стоимость ОСАГО. При расчете стоимости ОСАГО он дает скидку за безаварийное вождение или, наоборот, увеличивает цену полиса для виновников

Кроме того, с 17 апреля изменят коэффициенты в зависимости от мощности двигателя и навыков водителей. Теперь коэффициенты для транспортных средств категории B, BE и А, М будут рассчитывать отдельно: чем мощнее, тем выше коэффициент. Также вводят отдельную таблицу с коэффициентом «возраст — стаж». Для мотоциклистов коэффициент будут рассчитывать отдельно.

Напомним, по итогам 2024 года Новосибирская область оказалась в числе регионов, где наблюдается наибольшее количество мошеннических действий с полисами ОСАГО. Эксперты страхового рынка предупреждали, что это приводит к серьезному повышению цен на полисы для жителей города. По итогам первого полугодия 2024 года, по данным Сибирского ГУ ЦБ, размер средней выплаты по ОСАГО в Новосибирской области вырос почти в два раза, до 124,5 тыс. рублей. Средняя стоимость полиса ОСАГО в регионе на февраль 2025 года, по данным Авито Авто, составляла 11 249 рублей.

Замена водительских прав

Заканчивается период, который Госавтоинспекция отвела на упрощенный обмен водительских удостоверений для иностранных граждан, получивших ВНЖ или российское гражданство. С 1 апреля 2025 года все иностранные национальные и международные водительские удостоверения будут признаны недействительными в России.

Начиная с этой даты вождение с иностранными правами будет считаться нарушением с привлечением к ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП (вождение без прав, штраф 5–15 тыс. руб.).

Стоит отметить, что граждан Белоруссии и россиян с белорусскими правами запрет не касается. Они могут продолжать использовать свои удостоверения без сдачи дополнительных экзаменов.

Ограничение сим-карт на человека

С апреля новосибирцы смогут оформить на себя не более 20 сим-карт. Теперь оператор связи, прежде чем заключить новый договор, должен проверить количество сим-карт, оформленных на абонента.

При этом каждый человек сможет отследить количество своих сим-карт на портале госуслуг.

Тестирование для детей мигрантов

С 1 апреля вступает в силу закон, который запретил зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Теперь тестирование по русскому языку перед зачислением в учебное заведение будет обязательным.

В феврале Рособрнадзор определил, что для подтверждения соответствия требованиям владения русским языком необходимо набрать 3 балла (удовлетворительно).

Стоит отметить, что в Новосибирске в 2024 году обнаружили 15 школ, в которых ученики абсолютно не говорят на русском языке и не понимают его. Это дети из семей мигрантов, недавно приехавших в сибирскую столицу. По словам администрации учебных заведений, в каждом классе в среднем до пяти таких учеников и это является серьёзной проблемой, потому что учителей никто не учил работать с такими детьми.

Налог на рекламу в интернете

Начиная с 1 апреля в России вводится налог на интернет-рекламу. Его будут платить создатели сайтов, блогеры, соцсети, операторы и агенты, занимающиеся распространением рекламы. Но не затронет общероссийские телекомпании и радиокомпании, крупные информагентства и маркетплейсы.

Размер отчислений будет составлять 3% квартального дохода, заработанного на интернет-маркетинге. Деньги пойдут, в частности, на господдержку отечественного ПО. Контролировать расчет и оплату сбора будет Роскомнадзор.

Ранее редакция сообщала, что долги по налогам с новосибирцев планируют взыскивать без суда. Новые правила взыскания начнут действовать с 1 ноября 2025 года.