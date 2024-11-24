В чемпионате мира по бильярду в Новосибирске участвовали спортсмены из 21 страны

В Новосибирске завершился чемпионат мира по бильярдному спорту в дисциплине «пирамида-командные соревнования». Он проходил с 18 по 23 ноября в «Новосибирск-Экспоцентре».

За звание чемпионов мира боролись 144 спортсмена из 21 страны. Лидерство определялось среди 52 пар у мужчин и среди 20 у женщин. Последний раз такой чемпионат мира в регионе проходил в 2018 году.

—Очень широкая география участников для русского бильярда. Впервые участвовали игроки из Южно-Африканской Республики и Мьянмы, – рассказала заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова.

В финале у мужчин со счетом 7:4 выиграла пара Дмитрия Шкоды и Павла Иванова, среди женщин чемпионками мира стали Екатерина Брытченко и Алена Левкина, которые выиграли со счетом 5:4.

Командные соревнования по пирамиде проводятся в четырех форматах: «Свободная пирамида (парный формат)», «Комбинированная пирамида (парный формат)», «Пирамида-троеборье (формат 3+3)», «Свободная пирамида (формат 3+3)» и «Свободная пирамида (формат 2+2)».

По данным 2ГИС, в Новосибирске работает 39 бильярдных клубов. Кроме того, в городе работает Федерация бильярдного спорта и спортивной школы «ТЭИС».

Ранее редакция сообщала, что у новосибирцев растет интерес к «мягкому фитнесу» и тренировкам «у дома».