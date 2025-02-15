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Новосибирские подростки будут принимать присягу гражданина РФ в 14 лет

  • 15/02/2025, 18:30
Новосибирские подростки будут принимать присягу гражданина РФ в 14 лет
В случае отказа ранее выданное человеку российское гражданство будет считаться недействительным

Парламентарии решили снизить возрастную планку принятия присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет. Депутаты уверены, что в этом возрасте подростки вполне готовы к сознательному принятию обязательств по соблюдению Конституции и законодательства РФ.

Данный законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов, в число которых вошли Виктор Водолацкий и Леонид Калашников, еще в ноябре 2024 года. А уже в январе 2025-го инициатива получила положительный отзыв правительства.

В пояснительной записке к документу парламентарии указали, что в случае отказа от принесения присяги ранее выданное человеку российское гражданство будет считаться недействительным.

— Тот, кто к нам приезжает и хочет стать гражданином, должен выполнять законы Российской Федерации, соблюдать наши традиции, [уважать] культуру, историю. Если нарушается присяга, нарушаются наши законы, то в зависимости от их тяжести, государство принимает решение о лишении гражданства. Это проработанный, осмысленный подход. Кто хочет состояться как гражданин, он должен чтить наши законы и делать все для того, чтобы не дискредитировать высокое звание гражданина Российской Федерации. 14 лет — это уже тот возраст, когда можно понимать это — заявил председатель ГД Вячеслав Володин во время пленарного заседания.

Напомним, требование о принесении присяги было введено в российское законодательство с 1 сентября 2017 года и распространяется на всех заявителей, достигших возраста 18 лет.

При этом, россияне, получившие гражданство до 1 сентября 2017 года, присягу не приносят. Они считаются приобретшими гражданство со дня вынесения решения полномочным органом: президентом Российской Федерации, органами МВД России либо дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями Российской Федерации.

Ранее редакция сообщала о том, что законопроект, внесенный в Госдуму в начале 2025 года, предполагает ужесточение работы с организаторами незаконных ИП, а также подставными физлицам: им может грозить до трех лет лишения свободы.

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : правительство НСО


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