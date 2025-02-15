Просрочка по розничным кредитам новосибирцев превысила 24 млрд рублей

В 2024 году просроченная задолженность по розничным банковским кредитам без учета ипотеки в Новосибирской области выросла на 2,7 млрд рублей (13%) и на 1 января 2025 года составила почти 22,4 млрд рублей. К таким выводам пришли эксперты коллекторского агентства «Долговой Консультант». Для сравнения в 2023 году накопления неплатежей в регионе увеличились на 1%.

По словам генерального директора коллекторского агентства «Долговой Консультант» Дениса Аксёнова, доля просроченных кредитов на балансах банков стабильно держится на уровне 10%, что не является критичным.

— Такой достаточно комфортный для банков уровень просроченной задолженности достигается в том числе за счет того, что банки активно и регулярно продают просроченные портфели профессиональным коллекторским организациям. Фактическая сумма просроченной задолженности в 1,5-2 раза больше. Только за 2023 год коллекторские агентства Сибири или Южного федерального округа, например, нарастили активы в 1,4 раза, Северо-Запада — на треть, — отметил он.

В Красноярском крае просроченная задолженность составляет 26 млрд рублей (за год она увеличилась более чем на 2,6 млрд рублей или 11%), в Омской области — 15,2 млрд рублей (рост на 1,6 млрд рублей или 12%).

По динамике прироста неплатежей в Сибирском федеральном округе лидируют Республики Алтай (рост 30% за 2024 год) и Тыва (+25%). Наименьший показатель у Иркутской области. Здесь просроченная задолженность увеличилась на 9%.

По прогнозам Дениса Аксенова, в 2025 году проблемный портфель будет расти чуть большими темпами, чем в 2024-м, и к декабрю 2025 года он может увеличиться ещё на 10-15%.

Аналитики ID Collect подсчитали, что в 2024 году средний платеж новосибирских заемщиков по просроченному кредиту достиг 5,4 тыс. руб. Речь идет о долгах, переданных на взыскание по договору цессии, пояснили. В компании отметили, что это самый высокий показатель за последние три года и на 37% больше уровня 2023-го. Кроме того, это самый высокий прирост среди регионов РФ.

Ранее редакция сообщала, что у заемщиков в Новосибирске резко выросла просрочка по ипотеке в новостройках.