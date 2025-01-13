За незаконную регистрацию ИП последует уголовное наказание

Законопроект, внесенный в Госдуму, предполагает ужесточение работы с организаторами незаконных ИП, а также подставными физлицам: им может грозить до трех лет лишения свободы. Уголовную ответственность может повлечь регистрация ИП на конкретного человека без его ведома или обманным путем, а также «отсутствие цели ведения предпринимательской деятельности». В обоих случаях преступлением будет считаться предоставление в государственные органы данных, повлекшее внесение в ЕГРИП таких сведений. Если правонарушение совершено впервые, а так называемое подставное лицо активно сотрудничает со следствием, то его могут освободить от ответственности. Соответствующие поправки предлагается внести в ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица» и ст. 173.2 «Незаконное использование документов для образования юридического лица». Авторы проекта поясняют, что ИП становится все больше, но на них не распространяется ряд ограничений по распоряжению денежными средствами при их обналичивании.

— Реквизиты ИП широко используются в совершении преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, уклонением от уплаты налогов и сокрытием имущества, получением налоговых вычетов, банкротством, отмыванием денежных средств, — уточняют авторы в пояснительной записке.

Управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина считает, что новый законопроект является продолжением общей политики государства, нацеленной на обеление бизнеса.

— Это продолжение работы по криминализации подставных бизнесов. Ранее уже была введена уголовная ответственность за создание фирм-однодневок с соучредителями, которые не имеют никакого отношения к бизнесу. Сейчас хотят это уровнять, так как аналогичная ситуация происходит и при открытии ИП на подставное лицо. Пока это считается административным правонарушением, которое наказывается небольшим штрафом либо просто предупреждением, — поясняет эксперт.

Таким образом государство пытается вывести бизнес в белую зону и избежать его дробления. Этот подход является логичным продолжением начатой борьбой с незаконным предпринимательством.

— С одной стороны, это даст возможность добросовестным предпринимателям не вступать в отношения с подставными ИП, а с другой поможет государству получать честные налоги в полном объеме. Но помимо кнутов должны быть и пряники, которые бы давали предпринимателям возможность использовать механизмы, позволяющие законно экономить на налогах и помогающие законно инвестировать в развитие бизнеса, — подводит итог Пинигина.

На 10 января 2025 года, по данным ФНС, в Новосибирской области было зарегистрировано 89,5 тысяч индивидуальных предпринимателей. Для сравнения, на начало 2024 года — 90 тысяч. При этом признак «вновь созданные» имеют 19880 ИП.

Ранее редакция сообщала о том, что омский предприниматель создал 6 фирм-однодневок для вывода денег за границу.