Должника по алиментам из Самары поймали в Новосибирске

В Новосибирске судебные приставы задержали должника по алиментам, который находился в федеральном розыске по уголовному делу. Мужчина, уроженец Самары, не хотел платить деньги своему ребёнку и скрывался от приставов в разных регионах страны. Об этом сообщили в главном управлении федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

Для проведения принудительного привода, старший смены на объекте Сергей Желонкин отправился по адресу, где находился должник. Однако ему никто не открыл.

Тогда пристав обратился к старшему по дому, чтобы узнать, проживает ли кто-нибудь по указанному адресу. Выяснилось, что квартира съёмная. После общения с собственником квартиры, Желонкин встретился с квартиранткой. Она рассказала, что рассталась с разыскиваемым гражданином. По её словам, накануне Нового года они поссорились, и он ушёл.

Затем поступило сообщение о том, что мужчина пытается взломать двери по указанному адресу. Старший смены вызвал полицию и незамедлительно отправился на место происшествия.

Дебошира задержали и отвезли в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. После этого должника сопроводили до районного отделения судебных приставов. В ближайшее время с ним начнут работать дознаватели органов принудительного исполнения. В процессе будет решаться вопрос о его доставке в Самарскую область.

Ранее редакция сообщала о том, что владелец новосибирского ломбарда должен детям более полумиллиона рублей. Его объявили в розыск.