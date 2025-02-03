Инновационный метод очистки почв от нефтепродуктов разработали в НГТУ

Ученые из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали уникальный метод, позволяющий эффективно очищать почву от нефти и нефтепродуктов. В основе их разработки лежит защитный композитный материал, который изготавливается из отходов производства и потребления. Этот материал позволяет оперативно собирать смеси углеводородов, попавшие на поверхность почвы, обеспечивая быструю очистку и восстановление ее чистоты.

— Мы одними из первых стали пропагандировать использование в качестве сорбентов то, что сейчас принято называть вторичными материалами, полученными на основе отходов производства и потребления. Мы экспериментально доказали, что это работает, — рассказывает Владимир Ларичкин, профессор кафедры инженерных проблем экологии НГТУ, доктор технических наук.

По словам профессора Ларискина, новый материал представляет собой рулон из технического геотекстиля, внутри которого находится композит из природных и вторичных материалов. В состав входят:

агротехнический вермикулит — природный минерал, используемый для разрыхления почв;

опилки хвойных пород;

отходы льна;

технический силикагель;

гидрогель и другие компоненты.

Эксперименты показали, что этот композит можно многократно использовать для сбора нефтепродуктов при аварийных разливах на твёрдые поверхности.

Размеры защитного экрана будут зависеть от задач, которые поставят индустриальные партнёры, сообщили в пресс-службе. «Мы можем говорить об эффективности и простоте в применении защитного экрана, который можно использовать при разливах нефти и нефтепродуктов, причём неоднократно», — подчеркнул профессор Ларискин.

Существует множество способов очистки загрязнённых почв от нефти и нефтепродуктов: термические, биологические, механические и химические. Однако многие из них экономически невыгодны из-за сложности выполнения и высокой трудоёмкости в эксплуатации.

Метод сорбции (поглощения), относящийся к физическим методам, является недорогим и достаточно эффективным. Его преимущества включают:

возможность удаления загрязнений различной природы практически до любой остаточной концентрации, независимо от их химической устойчивости;

отсутствие вторичных загрязнений;

управляемость процесса.

Ранее редакция сообщала о том, что СО РАН подготовит список технологий для очистки Черного моря от мазута. В декабре прошлого года в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера, перевозившие более девяти тысяч тонн мазута.