Инновационный метод очистки почв от нефтепродуктов разработали в НГТУ

Ученые из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали уникальный метод, позволяющий эффективно очищать почву от нефти и нефтепродуктов. В основе их разработки лежит защитный композитный материал, который изготавливается из отходов производства и потребления. Этот материал позволяет оперативно собирать смеси углеводородов, попавшие на поверхность почвы, обеспечивая быструю очистку и восстановление ее чистоты.
— Мы одними из первых стали пропагандировать использование в качестве сорбентов то, что сейчас принято называть вторичными материалами, полученными на основе отходов производства и потребления. Мы экспериментально доказали, что это работает, — рассказывает Владимир Ларичкин, профессор кафедры инженерных проблем экологии НГТУ, доктор технических наук.
По словам профессора Ларискина, новый материал представляет собой рулон из технического геотекстиля, внутри которого находится композит из природных и вторичных материалов. В состав входят:
Эксперименты показали, что этот композит можно многократно использовать для сбора нефтепродуктов при аварийных разливах на твёрдые поверхности.
Размеры защитного экрана будут зависеть от задач, которые поставят индустриальные партнёры, сообщили в пресс-службе. «Мы можем говорить об эффективности и простоте в применении защитного экрана, который можно использовать при разливах нефти и нефтепродуктов, причём неоднократно», — подчеркнул профессор Ларискин.
Существует множество способов очистки загрязнённых почв от нефти и нефтепродуктов: термические, биологические, механические и химические. Однако многие из них экономически невыгодны из-за сложности выполнения и высокой трудоёмкости в эксплуатации.
Метод сорбции (поглощения), относящийся к физическим методам, является недорогим и достаточно эффективным. Его преимущества включают:
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Источник фото: Freepik / Автор — ArtPhoto_studio
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