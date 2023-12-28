Женщину отправили в колонию за сбитого насмерть мотоциклиста в Новосибирске

Калининский районный суд Новосибирска огласил приговор виновнице аварии, унесшей жизнь 28-летнего мотоциклиста.

— Наталья Пестерева признана виновной по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ей назначено лишение свободы на срок 2 года 4 месяца в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года, — сообщили в пресс-службе суда.

Смертельная авария произошла днем 17 июля 2022 года возле здания на улице Георгия Колонды, 5.

46-летняя Наталья Пестерева за рулем Toyota Camry совершала разворот на перекрестке, где запрещен данный маневр, и выехала на встречную полосу, где столкнулась с 28-летним мотоциклистом.

Пострадавший был экстренно госпитализирован, однако, не смотря на все усилия врачей, через несколько недель скончался от полученных травм.

Суд взыскал с осужденной в пользу матери погибшего парня компенсацию за моральный вред 1 миллион рублей и 481 тысячу за имущество.

Свою вину Пестерева в суде не признала.

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