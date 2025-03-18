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О будущей пенсии заботятся менее процента самозанятых новосибирцев

  • 18/03/2025, 13:00
О будущей пенсии заботятся менее процента самозанятых новосибирцев
В 2025 году минимальный взнос на формирование пенсионных выплат составляет около 60 тысяч рублей

На начало 2025 года в Новосибирской области были зарегистрированы 276,2 тысяч самозанятых. Только 1 243 из них в 2024 году уплатили добровольные взносы для формирования будущей пенсии, рассказали в пресс-службе Отделения СФР по Новосибирской области.

Напомним, новосибирцы, ведущие трудовую деятельность в статусе самозанятых, о будущей пении должны позаботиться самостоятельно. Если до достижения пенсионного возраста им не удастся заработать необходимый стаж и набрать минимальное количество пенсионных коэффициентов, то они не получат право на страховую пенсию по старости. В этом случае самозанятым начислят лишь социальную пенсию, не превышающую прожиточный минимум в регионе, и к тому же на 5 лет позже пенсионного возраста.

— Добровольная уплата взносов позволит учесть периоды деятельности в статусе самозанятого в страховой стаж и накопить индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые позволят сформировать страховую пенсию. Чтобы один год был зачислен в страховой, необходимо уплатить хотя бы минимальный взнос, формирующий 0,98 коэффициентов. В текущем году он составляет 59 241, 60 рублей.  Максимальный размер добровольного взноса, 473 932,80 рублей, позволит сформировать за год 7,779 пк, — уточнили в пресс-службе.

Платеж можно вносить как частями в течение года, так и перечислить одной суммой до 31 декабря. Способа оплаты два: через банк по реквизитам с помощью мобильного приложения «Мой налог» или электронного сервиса на сайте СФР. Реквизиты для уплаты можно также получить в клиентской службе Отделения СФР по Новосибирской области.

—  Подать заявление о добровольной уплате взносов в счет будущей пенсии самозанятые могут, обратившись в клиентскую службу Отделения СФР по Новосибирской области. Также заявление можно направить онлайн на портале госуслуг, на сайте фонда или через мобильное приложение «Мой налог» , — рассказал управляющий Отделением СФР по Новосибирской области Александр Терепа.

По данным УФНС, в Новосибирской области самозанятых уже в три раза больше, чем ИП. Прирост этой категории предпринимателей в регионе ускоряется.

Ранее редакция сообщала о том, что самозанятые втрое обогнали число зарегистрированных ИП в Новосибирской области. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : самозанятые пенсии


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