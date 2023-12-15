Снежные бабы станут собственностью Новосибирска по патенту

Городская мэрия собирается запатентовать товарный знак Снежной бабы как символ Новосибирска.
Заявку на патент подали еще в мае текущего года.
— Мы активно развиваем зимний туристический бренд нашего города «Новосибирск — Родина снежных баб». В ближайшее время ожидаем решение о регистрации данного товарного знака», — сообщила Atas.info вице-мэр Анна Терешкова.
Чиновница пояснила журналистам, что снежная баба должна стать символом зимнего Новосибирска. Ее будут использовать в качестве городской символики, изображение будут размещать на сувенирной продукции и айдентике.
А еще в канун праздника на ЛДС Арене состоится народное гуляние вокруг скульптуры Снежной бабы. Парадное шествие символа Новосибирска запланировано на 3 января.
Ранее редакция сообщала о том, что Анатолий Локоть предложил сделать Новосибирск родиной снежных баб. Об этом он рассказал на первом заседании организационного комитета по подготовке к празднованию Нового года.
Фото со страницы Анны Терешковой ВКонтакте.
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