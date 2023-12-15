Снежные бабы станут собственностью Новосибирска по патенту

Городская мэрия собирается запатентовать товарный знак Снежной бабы как символ Новосибирска.

Заявку на патент подали еще в мае текущего года.

— Мы активно развиваем зимний туристический бренд нашего города «Новосибирск — Родина снежных баб». В ближайшее время ожидаем решение о регистрации данного товарного знака», — сообщила Atas.info вице-мэр Анна Терешкова.

Чиновница пояснила журналистам, что снежная баба должна стать символом зимнего Новосибирска. Ее будут использовать в качестве городской символики, изображение будут размещать на сувенирной продукции и айдентике.

А еще в канун праздника на ЛДС Арене состоится народное гуляние вокруг скульптуры Снежной бабы. Парадное шествие символа Новосибирска запланировано на 3 января.

Ранее редакция сообщала о том, что Анатолий Локоть предложил сделать Новосибирск родиной снежных баб. Об этом он рассказал на первом заседании организационного комитета по подготовке к празднованию Нового года.