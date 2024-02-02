Новосибирские продукты вновь претендуют на победу на конкурсе «Знай наших»

31 января завершился сбор заявок на конкурс растущих российских брендов «Знай наших» (организаторы конкурса — Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, соорганизатор — ВЭБ.РФ). От конкурсантов поступило 12 тыс. заявок – почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Новосибирскую область представляют 89 брендов. В прошлом сезоне конкурса новосибирцы взяли одну из главных наград в номинации «Продовольственные товары».

Самыми популярными категориями конкурса «Знай наших» стали «Продукты и питание» и «Потребительские товары», а самыми активными регионами – Башкирия, Татарстан и Москва. Заявки подавали на крауд-платформу идея.росконгресс.рф вместе с предложениями на форум «Сильные идеи для нового времени», который собрал более 30 тысяч инициатив.

«Эти проекты – форум «Сильные идеи» и конкурс брендов – ежегодно проводятся в нашей стране по поручению Президента, показывают силу наших людей, их креативность. Жители регионов предлагают действительно уникальные, интересные решения и проекты для страны», – сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

В прошлом сезоне конкурса «Знай наших» компания «Оригинал эко фуд бренд» из Новосибирска, которая производит оригинальное мороженое и премиальный попкорн, стала победителем в номинации «Продовольственные товары». В этом сезоне за победу в этой номинации конкурируют новосибирские баранки, хлебобулочные изделия, полуфабрикаты, крупы и десерты для здорового питания. Также в конкурсе соревнуются производители потребительских товаров (одежда из льна и конопли, косметика из Кольцово, полиротанг для изготовления садовой мебели), IT-решений (универсальный пульт для любых шлагбаумов, лесной маркетплейс и некопируемые QR-коды), промышленных товаров (биосеребро, системы защиты растений) и многие другие.

Ежегодно АСИ вместе с властями регионов и партнерами мероприятия оказывают поддержку около 1 тыс. проектов.

Ознакомиться с новосибирскими марками, участвующими в конкурсе, можно на сайте идея.росконгресс.рф.