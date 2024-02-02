13 тысяч шапочек заказано для участников «Лыжни России» в Новосибирской области

13 тысяч белых шапочек заказано для участников Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России» в Новосибирской области.

Победители и призеры получат 600 шапочек с помпонами.

— Для юношей и девушек готовят дистанцию 5 километров, для мужчин и женщин от 18 лет — 10 километров, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Для детей подготовят дистанцию в 50 метров, корпоративные участники смогут посоревноваться в лыжне на 2024 метра.

— Ожидается, что среди лыжников и болельщиков будет много известных людей, — представителей власти и прославленных новосибирских спортсменов, – отметили в сообщении.

Соревнования пройдут 10 февраля в Новосибирске на базе Алика Тульского в Академгородке.

Горожан просят одеваться по погоде и запастись горячим питьем.

Ранее редакция сообщала о том, что через Госуслуги можно регистрироваться на «Лыжню России 2024» в Новосибирской области.