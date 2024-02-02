Коттедж с башенками продают за 33 миллиона рублей в Новосибирске

За 33 миллионов рублей выставили на продажу трехэтажный коттедж в золоте под неоклассику.

— Шикарный трёхуровневый коттедж 469,6 квадратных метров из кирпича в Заельцовском районе, — говорится на сайте N1.

В доме три этажа и восемь просторных комнат, а высота потолка — 3,7 метров. Судя по описанию лота, хозяева усадьбы очень любят искусство: мебель в классическом стиле, ковры, позолота, хрусталь, картины.

Ранее редакция сообщала о том, что самые дорогие сделки с недвижимостью назвали в Росреестре Новосибирской области.