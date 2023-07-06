Выживший подросток из Плотниково рассказал из-за чего его чуть не убили

Из комы вышел подросток, пострадавший от рук сверстников в селе Плотниково Новосибирской области. Он рассказал из-за чего его чуть не убили. Об этом сообщает группа «АСТ-54» в ВКонтакте.

По его словам, всё из-за денег, которые он одолжил ранее одному из нападавших, а не из-за девушки, как писали некоторые местные СМИ.

Напомним, что два 15-летних подростка напали с ножом и камнем на ровесника. Подростку пробили череп, сломали руки, изрезали лицо ножом. Всего он получил несколько десятков ножевых ранений, а также удары камнем. Его спасли прохожие, которые шли на электричку.

Ранее редакция сообщала о том, что два подростка изрезали ножами сверстника до комы в Новосибирской области.