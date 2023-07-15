В субботу 15 июля в Новосибирске прогнозируют жару, град и шквалистый ветер

Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений с помощью технологии Метеум и выяснила, какая температура ожидает новосибирцев в выходные дни 15-16 июля.

— В субботу в Новосибирске будет облачно с прояснениями, а температура составит +29°, — отметил руководитель Яндекс Погоды Александр Ганьшин. — Скорость ветра с утра составит 4,2 м/с, а вечером — 3,5 м/с.

В воскресенье, 16 июля, по его словам, будет дождливым. Утром температура воздуха составит +17°. Днём она поднимется до +22°, а вечером опустится до +20°.

Наиболее прохладными выходные станут для жителей Воронежа, Челябинска, Екатеринбурга и Омска, где ожидаемая температура не превысит +16°… +19°.

Между тем, МЧС в смс-сообщения предупредила о том, что в выходные в Новосибирской области местами ожидаются сильные ливни, Грозы, град, а также усиление ветра до 17-22 метров в секунду. При грозах шквалы до 25 м\с. Возможно возникновение происшествий связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП.