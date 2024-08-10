С 1 сентября штрафы для застройщиков за нарушение договора с дольщиками снижаются в 10 раз

Президент России Владимир Путин подписал закон, который меняет меру ответственности застройщиков перед дольщиками. Он вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Согласно документу, для граждан, которые купили квартиру для личных нужд, размер неустойки за несвоевременное устранение недостатков жилья, составляет 1/150 ставки рефинансирования Центробанка от стоимости исправления этих недостатков за каждый день задержки от нее. В случае приобретения квартиры для предпринимательских нужд, неустойка составит 1/300 ставки рефинансирования.

Кроме того, документом сокращается размер штрафа, который девелоперы платят от суммы, присужденной к выплате дольщику за нарушение договора. Теперь он составит 5% (ранее — 50%).

В пояснительной записке к документу сказано, что закон принимается для того. чтобы исключить двойную ответственность застройщиков, а именно разделить сферы действия профильного закона 214-ФЗ и закона «О защите прав потребителей». Дело в том, что до сих пор неустойку можно было взыскать и по закону «О защите прав потребителей». Она составляла 1% за каждый день просрочки.

— Изменения вводятся для противодействия злоупотреблениям со стороны участников отношений, возникающих в сфере долевого строительства многоквартирных домов, а также создания условий для соблюдения баланса их интересов, — говорится в документе.

Также закон сокращает срок гарантии на новостройки с пяти до трех лет. Речь идет о конструктивных элементах здания (стены, крыши, окна и др). На технологическое и инженерное оборудование срок гарантии также составляет три года.

Федеральный закон принят Госдумой 23 июля 2024 года и одобрен Советом Федерации 2 августа 2024 года.

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