Новосибирские шеф-повара выбирают продукцию местных производителей

Сегмент общественного питания в нашем регионе набирает обороты. Так, за первые восемь месяцев 2024 года оборот составил 40,5 млрд рублей, что на 9% больше, чем годом ранее. Несмотря на то, что основной причиной прироста является увеличение цен, представители отрасли подтверждают «медленное, но верное» движение вверх по всем направлениям.

Главной тенденцией 2024 года стал практически полный отказ от импортной продукции. Опрошенные BFM-Новосибирск шеф-повара рассказали, что заведения продолжают увеличивать долю локальных продуктов, как по экономическим, так и по логистическим причинам. При этом, чаще всего заведения покупают продукты у новосибирских и алтайских производителей.

— В наших ресторанах мы в основном и используем локальные сибирские продукты, основную долю которых составляют дичь и рыба от местных охотничьих и рыболовных хозяйств, ягоды, грибы и орехи от местных кооперативов – это что касается сезонных закупов, — рассказал бренд-шеф и совладелец группы ресторанов Владимир Бурковский.

По его словам, в остальном чаще используется продукция местных сибирских фермеров и крупных производителей, которые предпочитают производить свои товары в тех регионах, в которых их и реализуют.

— Мы тщательно выбираем лучшие продукты для наших блюд, и особое внимание уделяем качеству местных ингредиентов, — говорит бренд-шеф ресторанов «ГОРЧИЙ ЦЕХ» и «TWENTY TWO» Дмитрий Гарифулин. — Мы сотрудничаем с алтайскими хозяйствами, где закупаем лучшее мясо, благодаря которому наши блюда имеют яркий, запоминающийся вкус. Так же мы используем на своей кухне локальные грибы, ягоды и свежие местные овощи.

Продукты местного производства приобретают и те заведения общепита, которые специализируются на иностранной кухне. Так, в приготовлении блюд грузинской кухни используют сыры и мясо также местных производителей. А чтобы сохранить подлинный вкус национальной кухни, повара добавляют лишь иностранные приправы.

— Все остальные продукты локальные, что позволяет сохранять высокое качество и аутентичность блюд, — рассказал бренд-шеф грузинских ресторанов «Хочу Пури», «Хлеб и Нино», «Сулугули» и «Баклажани» Аваз Махкамов. — Особое внимание уделяется качеству и свежести мяса. В ресторанах используется исключительно алтайская баранина и говядина, а вся молочная продукция — также местного производства.

Активно стали использовать повара и продукцию местных так называемых гастроремесленников, небольших, часто семейных, предприятий.

— В Новосибирской области есть много отличных производителей, чью продукцию я не устаю хвалить и использую ее, в том числе на гастрономических спектаклях. Я считаю, что нам есть чем гордиться, и надо «топить за свое», — рассказала изданию шеф-повар, вице-президент по Сибирскому федеральному округу Российской ассоциации шеф-поваров Chefs Team Russia Юлия Литвиненко. — Буквально несколько дней назад я в Москве участвовала в международной выставке «ПИР Экспо» 2024 вместе с нашим производителем мясной гастрономии «Барский продукт». Эти ребята работают с 2005 года и делают это на совесть. Ремесленная сыроварня Labrie тоже в этом списке. Они неоднократные победители разных сырных конкурсов, и это о многом говорит.

Отметил Литвиненко и компанию «Дикий сбор» Петра Табарыкина, которая занимается сбором и переработкой дикоросов, а также квасоварню «Славянка» Антона Емельянова.

— «Сибирская воля» Вячеслава Войтенко делает сбитни по старинным рецептам, — рассказал повар. — Плюс они еще построили русскую печь и пекут в ней пряники и делают четверговую соль. Я назвала только несколько примеров. У нас в регионе много гастрономических жемчужин и о них, конечно, надо рассказывать.

Сибирские и алтайские дикоросы популярны и среди местных барменов. Так, бренд-бармен Дмитрий Дидковский (рестораны «ГОРЯЧИЙ ЦЕХ», «TWENTY TWO») говорит, что сейчас основные ингредиенты авторских чаев и коктейлей – это местные облепиха, саган-дайля, донник, верек, мелиса, молодые шишки, можжевельник артыш, можжевеловые лапки, листья смородины.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области не хватает поваров.