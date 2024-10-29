Стоимость ОСАГО для водителей Новосибирска одна из самых высоких в России

Новосибирская область входит в топ-5 лидеров среди регионов России с самой высокой средней стоимостью полиса ОСАГО. По итогам первых девяти месяцев 2024 года средняя цена «автогражданки» в регионе составила 8 821 рубль. Такие данные приводит маркетплейс Московской биржи «Финуслуги».

Самые дорогие полисы ОСАГО в Москве, где в среднем водители платят за полис 10 185 рублей. На второй строчке рейтинга вполне ожидаемо оказался Санкт-Петербург (9 771 рубль). Третью позицию заняла Московская область (9 361 рубль). На четвертой строчки рейтинга — Татарстан, где средняя стоимость полиса ОСАГО составляет 9 052 рубля.

240828 Напомним, с 2016 года регион находится в «красной зоне» по страховому мошенничеству. По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), примерно с этого времени в регион начали мигрировать автоподставщики из других субъектов РФ. На август 2024 года регион находился на седьмом месте в России по частоте страховых случаев с ОСАГО, средняя выплата составляла 131 269 рублей (пятое место в РФ).

Кроме того, Новосибирская область находится на четвертом месте в стране среди регионов с максимальной долей судебных издержек по ОСАГО. Количество оплаченных судебных решений за период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024-го в Новосибирской области составило 2 619.

По данным на сентябрь, в Новосибирской области выявлено более 200 преступлений в автостраховании. Эксперты также отметили, что Новосибирск лидирует по количеству аварий с одним автомобилем или водителем в России. Между тем за мошенников приходится платить добросовестным автолюбителям.

Ранее редакция сообщала о том, что полиция поймала мошенников, серийно инсценировавших ДТП под Новосибирском.