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В Академгородке все провода с улиц уберут под землю

  • 29/10/2024, 18:30
Автор: Артем Рязанов
В Академгородке все провода уберут под землю
Проект будет реализовываться в два этапа

В Академгородке будет реализован проект по принципу «чистого неба». Воздушное пространство будет освобождено от множества проводов — все сети будут размещены под землёй.

— Модернизация системы освещения будет выполнена в два этапа на проспекте Строителей, Морском и Университетском проспектах, а также на улицах Пирогова и Терешковой, — отмечает Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска.

Для реализации поставленной задачи МБУ «ГЦОДД», подведомственное департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, заключило муниципальный контракт с подрядной организацией из Уфы ООО «Промлед-02» на модернизацию систем наружного освещения пяти объектов.

Контракт стоимостью 190 млн рублей заключён на 2 года со сроком исполнения в 2025 году. В этом году запланировано строительство новых кабельных канализаций и установка на улицах Академгородка современных световых опор. Подрядчик уже приступил к выполнению  работ.

Напомним, в Новосибирске уже несколько раз пытались запустить проект «Чистое небо». Первый масштабный запуск анонсировался на проспекте Карла Маркса, который должен был стать гостевым маршрутом. Позже от проводов хотели освободить площадь Калинина. Также рассматривалась возможность переноса проводов под землю в центральной части Новосибирска.

На форуме «Технопром-2023» директор по взаимодействию с органами власти телеком-оператора «Новые башни» Анатолий Дюбанов рассказывал, что проект «Чистое небо» нужно тестировать на небольшой территории. Операторы — участники круглого стола говорили, что такие проекты слишком дорогие.

— Даже Москва со своим огромным бюджетом до сих пор осилила только центральные улицы, — подчеркнул анонимный представитель телеком-рынка города.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперты оценили перспективы реализации в Новосибирске проекта «Чистое небо».

Источник фото: Максим Кудрявцев в Телеграм

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Чистое небо провода обновление освещения


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