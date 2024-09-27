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Новосибирские школьники снимут фильмы про женщин – героинь Великой Отечественной войны

  • 27/09/2024, 16:11
Новосибирские школьники снимут фильмы про женщин – героинь Великой Отечественной войны
Цель проекта «Сильные духом неизвестные героини» — восстановление исторической справедливости.

В Новосибирске стартовал проект «Сильные духом неизвестные героини». Его организатором является Новосибирская региональная общественная организация по оказанию социальной помощи гражданам «ПРОДобро». Участниками мероприятия стали ребята из Краснозерского, Кочковского, Ордынского районов и Бердска, обучающиеся в 7-9 классах.

Проект рассчитан на 3 месяца. За это время школьникам предстоит провести серьезную исследовательскую работу. Они по крупицам соберут истории своих землячек, внесших значительный вклад в борьбу советского народа с фашизмом. Женщин, которые наравне с мужчинами ковали победу на фронте и в тылу, но чьи имена были незаслуженно забыты. По мнению организаторов, наступило время вернуться к этим историям, к именам сильных духом женщин, которые изменили мир вокруг себя, но остались неизвестными широкой общественности.

Новосибирские школьники снимут фильмы про женщин – героинь Великой Отечественной войны

Результатом исследования станут фильмы, видеоматериалы и презентации, содержащие воспоминания самих женщин-героинь и их потомков. На всех этапах с ребятами будут работать профильные специалисты. Школьники научатся брать интервью, режиссировать собственные фильмы, работать над текстом.

Школьные проекты будут представлены на районном уровне, где по результатам конкурсного отбора члены жюри выберут победителей.

Главная цель проекта — восстановление исторической памяти. Помимо этого, организаторы стремятся развить чувство патриотизма у школьников, показав им важность исторических событий для формирования национальной идентичности, а также повысить интерес к истории, сделать изучение прошлого увлекательным и актуальным.

— Проект «Сильные духом неизвестные героини» станет важным шагом в воспитании патриотизма и любви к Родине у будущего поколения, — уверены организаторы. — Это путешествие в историю, где главными героями становятся женщины, которые внесли неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Автор фото: Татьяна Санникова

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Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Продобро патриотизм


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