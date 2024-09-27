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Алтайский инвестор построит в Новосибирске агротехнопарк за 800 млн рублей

  • 27/09/2024, 16:30
Автор: Юлия Данилова
Алтайский инвестор построит в Новосибирске агротехнопарк за 800 млн рублей
На площадке технопарка будет выпускаться сельскохозяйственная техника и комплектующие.

Управленческая команда «Технопарк Агроцентр» разработала проект создания промышленного технопарка на территории Новосибирской области. Он был представлен экспертной комиссии на форуме «ИнПарк-2024», прошел предзащиту и вышел в финал.

Инициатором и инвестором проекта выступает компания ООО «Агроцентр» (Алтайский край), которая выпускает сельскохозяйственную технику.

— Несколько лет назад мы организовали в Новосибирске логистический центр по отгрузке товаров собственного производства, так как доставка из этого региона происходит быстрее и дешевле, чем с нашего завода, который находится в одном из районов Алтайского края, — пояснил редакции Infopro54 председатель совета директоров ООО «Агроцентр» Александр Костин. — Кроме того, на заводе мы столкнулись с ограничением в научном развитии и начали привлекать научные разработки из Новосибирска, который традиционно является центром научной мысли, в том числе и в области сельхозмашиностроения.

Сейчас у компании в Новосибирске есть в собственности земельный участок. Он расположен в районе Верх-Тулы.

— На территории нашего логистического центра, где аккумулируется производимая нами техника, имеются свободные площади. Когда мы узнали про программу технопарков, то выступили с инициативой создания технопарка, куда мы могли бы передать одну из наших новейших разработок — инновационный посевной комплекс для высева зерновых, зернобобовых, масличных культур — и для ее производства привлекать резидентов Новосибирской области. С этой инициативой мы обратились в Министерство экономического развития Новосибирской области, где наш проект был полностью поддержан, — комментирует Александр Костин.

На первом этапе инвестор планирует передать под технопарк участок площадью 1 га. На территории будет построен цех с современным оборудованием — 7,2 тысячи кв. м. А также административное здание (1,1 тысячи кв. м), которое будет центром коллективного пользования для резидентов.

— В первую очередь нас интересуют те резиденты, которые в своем научном и техническом потенциале готовы продвинуть уже выпускаемую нами технику на новый уровень. В настоящее время у нас есть потенциальные резиденты, заинтересованные в размещении своих производств и лабораторий на территории будущего технопарка. На первом этапе создания мы планируем разместить в нем не менее 6 резидентов, которые совместно с якорным резидентом, что будет выпускать конечную продукцию, создадут более 100 рабочих мест, — поясняет собеседник Infopro54. — На первом этапе развития технопарка якорный резидент будет создавать один наукоемкий продукт, в дальнейшем линейка будет расширена.  Резидентов мы станем заинтересовывать в первую очередь гарантированным сбытом их товаров и услуг якорному резиденту, а также помогать им развивать собственное производство. В технопарке будет полный цикл наукоемкого производства.

Якорного резидента Александр Костин пока не называет.

На первом этапе создания технопарка общий объем инвестиций в проект его инициатор оценивает в 800 млн рублей. В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации парка, начало строительства намечено на конец 2025 года, а в конце 2026-го планируется ввод в эксплуатацию и запуск производства.

Стоит отметить. что управленческая команда Новосибирской области «Технопарк Агроцентр» проходила обучение на практико-ориентированных вебинарах методической программы Минпромторга России «Лидеры развития инфраструктуры». Оператор программы — АНО ДПО «Институт экономики знаний». Финальная защита проекта «Технопарк Агроцентр» и подведение итогов программы «Лидеры развития инфраструктуры» пройдет в Ставропольском крае в рамках форума InRussia 17-18 октября.

По данным Seldon.Basis, ООО «Агроцентр» создано в 1999 году, уставный капитал — 10 тысяч рублей. Директор предприятия — Сергей Твердохлеб, председатель совета директоров — Александр Костин. По итогам 2023 года компания получила выручку 2,43 млрд рублей (-12%), чистая прибыль составила 608,7 млн (+26%). Учредителями компании являются Сергей Твердохлеб — 98%, а также Наталья Ловда и Андрей Твердохлеб — по 1%.

Ранее редакция рассказывала о том, что инвесторы «Мичуринского кластера» прошли предзащиту по программе Минпромторга РФ.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой компании.

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Рубрики : Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Сибирь Новосибирск Алтай

Теги : Технопарк производство сельхозтехники инвестиции


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