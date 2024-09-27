Впервые в мире провели имплантацию выращенных клеток сердечного ритма животному

В центре имени Е.Н. Мешалкина впервые в мире провели уникальную операцию по имплантации животному, в данном случае свинье, искусственно выращенных клеток-водителей сердечного ритма.
Этот эксперимент является частью многолетнего проекта, который реализуется совместно с биоинженерами из Москвы.
Цель исследования — изучение клеток, отвечающих за передачу управляющих сигналов и генерацию ритма сердечных сокращений.
Когда эти клетки перестают выполнять свои функции из-за различных патологий, врачи вынуждены имплантировать пациентам электрокардиостимуляторы на батарейках. Учёные же стремятся заменить эти искусственные устройства на естественные, выращенные из клеток самого пациента.
Эксперимент прошёл успешно: все приборы зафиксировали независимые сокращения в нужном участке сердца. Ближайшие месяцы покажут, как долго сохранится эта активность.
Ранее редакция сообщала о том, что ученые придумали, как решить проблему оттока людей из регионов Сибири.
Источник фото: предоставлено пресс-службой НМИЦ им. Ак. Е.Н. Мешалкина.
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