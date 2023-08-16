Новосибирские следователи показали погреб, где погибли супруги

Следователи изучают обстоятельства нелепой смерти сразу двух человек. Погибших супругов из погреба в частном доме извлекли спасатели.

—В вечернее время 15 августа в погребе были обнаружены тела супругов. По предварительной версии, они сушили помещение, разведя огонь внутри, в результате чего отравились угарным газом, — сообщили в СК по Новосибирской области.

Следователями следственного отдела по Октябрьскому району города Новосибирск проводится проверка, в рамках которой устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначена судебная медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, родственники погибших.