Ребенок сломал ногу на детской площадке в Новосибирске

О ЧП на детской площадке сообщила мама пятиклассника в социальных сетях. Женщина рассказала, что мальчик угодил ногой в яму.

— В Новосибирске днём 15 августа на детской площадке пострадал ребёнок. Мама школьника уточнила, что это произошло во дворе дома на улице Гоголя, 192, — пишет издание «Царьград Новосибирск».

Очевидцы, по словам женщины, оградили опасное место подручными средствами. Мальчика отвезли в больницу для оказания помощи. Семья ребенка написала заявление в полицию.

Ранее редакция писала, что прокуратура проверяет детскую площадку на ОбъГЭСе. Там ребенок во время игры сломал руку.