Прокурору Новосибирской области Бучману присвоили чин, равный генералу

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман получил звание государственного советника юстиции 2-го класса.
Он вошёл в список из 87 человек, которым были присвоены звания. Указ о присвоении почётного звания подписал президент России Владимир Путин.
Данное звание соответствует званию генерал-лейтенанта или вице-адмирала в вооружённых силах.
В 2005 году Бучман окончил Московский институт права по специальности «юриспруденция».
Он руководит прокуратурой Новосибирской области с 2022 года. До этого он возглавлял прокуратуру Амурской области.
Ранее редакция сообщала о том, что накануне Дня России Андрей Травников вручил заслуженным новосибирцам награды.
Источник фото: прокуратура Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru