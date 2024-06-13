Прокурору Новосибирской области Бучману присвоили чин, равный генералу

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман получил звание государственного советника юстиции 2-го класса.

Он вошёл в список из 87 человек, которым были присвоены звания. Указ о присвоении почётного звания подписал президент России Владимир Путин.

Данное звание соответствует званию генерал-лейтенанта или вице-адмирала в вооружённых силах.

В 2005 году Бучман окончил Московский институт права по специальности «юриспруденция».

Он руководит прокуратурой Новосибирской области с 2022 года. До этого он возглавлял прокуратуру Амурской области.

Ранее редакция сообщала о том, что накануне Дня России Андрей Травников вручил заслуженным новосибирцам награды.