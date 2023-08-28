Новосибирские спасатели отправили в Приморье 97 тепловых пушек

Вся страна помогает жителям Приморья бороться с последствиями природной стихии. С начала край заливает обильными дождями, которые привели к масштабным паводкам. После наводнения из-за тайфуна «Ханун» власти ввели режим ЧС федерального характера.

— По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова сегодня самолёт Ил-76 МЧС России доставил в Приморье более 260 тепловых пушек и другого оборудования, которое в ближайшее время направят в пострадавшие от паводков муниципалитеты. Так, от Новосибирской области направлено 97 тепловых пушек, Красноярского края – 81, Алтайского края – 6. Гуманитарная помощь была выделена из резерва Правительства регионов и МЧС России, она поможет в восстановлении объектов инфраструктуры края, — сообщили в МЧС по Новосибирской области.

Работы по устранению последствий ведутся круглосуточно. В настоящее время от воды уже освободились 13 населенных пунктов.