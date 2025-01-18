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Срок сдачи общежития СУНЦ НГУ сдвинули на два года в Новосибирске

  • 18/01/2025, 18:30
Автор: Юлия Данилова
Срок сдачи общежития СУНЦ НГУ сдвинули на два года в Новосибирске
Старое здание было снесено осенью прошлого года

На площадке, где ранее находилось общежитие СУНЦ НГУ появилось объявление с новой датой ввода в эксплуатацию объекта. Вместе 1 октября 2025 года теперь указывается 11 августа 2027. Фотографию баннера разместил телеграм-канал Ненаучный городок со ссылкой на подписчика.

Напомним, строительство общежития планируется в рамках реализации проекта по созданию кампуса мирового уровня НГУ. Это вторая очередь строительства. Старое здание было снесено в конце прошлого года.

На сайте мэрии Новосибирска размещено сообщение о том, что разрешение на строительство объекта выдано в октябре 2024 и действует до октября 2025.

Общая площадь общежития для учеников СУНЦ НГУ составит порядка 15 тысяч квадратных метров. На 6 этажах разместятся 2-х и 3-местные комнаты вместимостью на 562 человека, складские и административные помещения, общие досуговые комнаты и медицинский блок.

Впрочем, подписчики отмечают, что это было ожидаемо, так как за год такой объект вряд ли удалось бы построить.

Ранее сообщалось, что новое общежитие будет готово во втором квартале 2028 года. Техническим заказчиком строительства выступит ООО «НДК Групп».

Ранее редакция сообщала о том, что новый корпус поточных аудиторий НГУ готов к вводу в эксплуатацию. 

Фото из телеграм-канала Ненаучный городок

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Рубрики : Недвижимость Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : СУНЦ НГУ общежитие кампус НГУ


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