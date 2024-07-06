Новосибирские спасатели выловили в Оби мужчину и женщину на сапборде

Спасатели МАСС получили обращение, что в районе ул. Сухарная на акватории реки Обь женщину и мужчину, которые плавали на сапборде, унесло течением. Пара потеряла весло и не могла сама выбраться из реки.
— Экипаж обнаружил женщину и мужчину около острова Саранок, их доставили на берег. Так же была проведена профилактическая беседа, — сообщили спасатели.
Ранее редакция рассказывала о том, что четыре человека на сапбордах унесло далеко от берега Обского моря.
Иллюстрация – скрин из видео пресс-службы МАСС.
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