Новосибирские спасатели выловили в Оби мужчину и женщину на сапборде

Спасатели МАСС получили обращение, что в районе ул. Сухарная на акватории реки Обь женщину и мужчину, которые плавали на сапборде, унесло течением. Пара потеряла весло и не могла сама выбраться из реки.

— Экипаж обнаружил женщину и мужчину около острова Саранок, их доставили на берег. Так же была проведена профилактическая беседа, — сообщили спасатели.

Ранее редакция рассказывала о том, что четыре человека на сапбордах унесло далеко от берега Обского моря.