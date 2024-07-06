11 авиамаршрутов по Сибири вошли в список субсидируемых рейсов

Росавиация расширила перечень субсидируемых маршрутов. В перечень вошли авиарейсы из Иркутска в Кызыл, Новокузнецк, Омск и Самару. Также субсидируемые рейсы будут выполняться из Кемерова в Красноярск, из Волгограда в Новосибирск, из Ижевска в Иркутск, из Красноярска в Нижневартовск, Новокузнецк и Пермь, из Нижнего Новгорода в Новосибирск и из Новосибирска в Оренбург.

Всего расширен на 28 новых маршрутов, теперь их общее число достигло 293. В Сибири субсидируется 92 маршрута, из них 23 – в Красноярске. Заместитель руководителя Росавиации Наталья Андрианова, авиамаршруты востребованы у населения. Только в мае компании продали на них почти 270 тыс. билетов и перевезли более 224 тыс. пассажиров.

Как отмечается на сайте Росавиации, на реализацию программы из федерального бюджета выделено почти 8,1 млрд рублей. 7,9 млрд авиакомпании должны получить из бюджета субъектов, участвующих в софинансировании рейсов.

Самое протяженное направление среди субсидируемых маршрутов — из Новосибирска в Певек (Чукотка; 4350 км), самое короткое — из Иркутска в Улан-Удэ (Бурятия; 213 км), уточнили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что проект развития малой авиации в Сибири оценили в 8 млрд рублей. Предполагается, что 11 авиамаршрутов свяжут 157 населенных пунктов округа.