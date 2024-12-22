Новосибирские спортсмены заняли первое место на всероссийском турнире по ММА

Новосибирская команда заняла первое место в общекомандном зачете на Всероссийских соревнованиях по смешанным боевым единоборствам (ММА). Спортсмены завоевали 3 золотые, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.

В «Кубке имени Святого князя Александра Невского» приняли участие около 100 спортсменов из 23 регионов. В неофициальном общекомандном зачете сборная Новосибирской области завоевала первое место, опередив команды Свердловской области и Москвы. Пятеро новосибирцев выполнили звания мастеров спорта.

Смешанные боевые единоборства (ММА) — полноконтактный бой с применением ударной техники и борьбы как в стойке (клинч), так и на полу (партер). Включают в себя элементы из множества единоборств: тайского бокса, тхэквондо, самбо, борьбы, джиу‑джитсу и других. В 2012 году ММА было признано Минспортом России официальным видом спорта. В 2014 году в Новосибирской области был проведен первый Кубок Александра Невского, который в 2017 году стал одним из первых в стране всероссийским турниром. Высокий статус позволяет участникам выполнить звания мастеров спорта, поэтому турнир всегда собирает сильный состав.

Напомним, с 1 по 9 февраля 2025 года на многофункциональной «Сибирь-Арене» пройдет Неделя звезд хоккея. Для организации и проведения спортивного праздника правительство области планирует привлечь порядка 100 волонтеров. Добровольцам предстоит работать со зрителями в точках активностей, помогать болельщикам в перемещении по арене, а организаторам — во внутренних процессах и так далее.

Ранее редакция сообщала, что в Минспорта Новосибирской области заявляли о планах по созданию центра единоборств, который будет размещён в одной локации рядом с «Сибирь-Ареной».